HOOKIPA Pharma Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique. La société se concentre sur le développement de nouvelles immunothérapies, basées sur sa plateforme propriétaire d'arénavirus, qui est conçue pour mobiliser et amplifier les cellules T ciblées et ainsi combattre ou prévenir les maladies graves. Les technologies réplicatives et non réplicatives de la société sont conçues pour induire des réponses durables des cellules T CD8+ spécifiques de l'antigène et des anticorps neutralisant l'agent pathogène. Son portefeuille en oncologie comprend trois programmes divulgués, HB-200, HB-300 et HB-700, qui utilisent tous sa technologie de réplication. HB-200 est en cours de développement clinique pour le traitement des cancers dus au virus du papillome humain 16 (HPV16+) dans le cadre d'un essai clinique de phase I/II. HB-300 est en cours de développement pour le traitement du cancer de la prostate et fait l'objet d'un essai clinique de phase II. HB-700 est en cours de développement préclinique pour le traitement des cancers à mutation KRAS, y compris les cancers du poumon, colorectal et pancréatique.

Secteur Produits pharmaceutiques