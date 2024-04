Hopefield Ventures Two Inc. est une société de mise en commun de capitaux basée au Canada. L'activité principale de la société est l'identification et l'évaluation d'entreprises ou d'actifs en vue de réaliser une opération admissible potentielle. Elle se concentre sur l'identification d'une société d'exploitation privée appropriée pour réaliser une transaction admissible. La société n'a pas commencé ses activités commerciales et n'a pas d'autres actifs qu'un montant minimum de liquidités.

Secteur Sociétés holdings