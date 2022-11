COMMUNIQUÉ

Puteaux, le 22 novembre 2022

Hopening annonce

une prise de participation dans One Heart

nouvelle étape du développement de ses solutions et services numériques dédiés à toutes les organisations au service de l'impact

L'environnement de la générosité, de l'impact et de l'engagement est en pleine croissance et mutation, impacté par les enjeux sociétaux et la transformation data-digitale. Deux acteurs de référence, One Heart et Hopening, unissent leurs expertises pour accélérer leur développement et permettre le déploiement de nouvelles solutions et services numériques dédiés à la générosité et la mobilisation, en faveur des acteurs de l'intérêt général et des entreprises engagées.

Les Français sont engagés. La recherche de sens, les crises climatiques, sanitaires, économiques amènent nos concitoyens à plus de générosité et d'engagement.

L'engouement des entreprises pour l'intérêt général et l'impact n'a jamais été aussi fort. Dorénavant, elles intègrent leur responsabilité sociétale comme un élément indissociable de leurs produits et services, et au cœur de leur raison d'être, de leur communication et de leurs politiques RH. Stimulée par les récentes crises, la transformation numérique des Organisation sans But Lucratif est en marche. Les besoins de solutions, de services et

d'accompagnement sont énormes (80% des dirigeants associatifs déclarent devoir progresser dans leur maturité numérique pour augmenter leurs bénéfices en matière de gestion, de fundraising, de communication de collaboration - Baromètre Solidatech et R&S 2022).

Dans ce contexte, Hopening vient de prendre une participation majoritaire (51,5%) dans One Heart aux côtés d'Amundi Asset Management, actionnaire de référence, de la fondatrice, Laure Bonnaventure Drévillon et de managers. Les expertises complémentaires des deux sociétés créent un écosystème original, propice à développer des services et des solutions numériques expertes dédiées à l'engagement et la générosité. Les deux sociétés conservent, leurs marques, et dirigeants respectifs et continueront à cultiver leurs singularités, tout en mettant en commun leurs expertises et en favorisant la collaboration de leurs équipes respectives.

Le CRM OHME de One Heart vient ainsi compléter l'offre numérique du groupe Hopening : la suite logicielle QDNext de sa filiale Qualidata, le progiciel Sirius acquis auprès de Publicis Technology en 2020, et le statut de Partenaire Salesforce reconnu l'été dernier.

Ce rapprochement s'inscrit dans un plan de croissance particulièrement ambitieux que le groupe Hopening met en place pour les cinq prochaines années.

Contacts :

Alexandre BASDEREFF, Président du Directoire de Hopening - 06 12 13 17 45 - alexandre.basdereff@hopening.fr

Laure BONNAVENTURE DRÉVILLON, dirigeant et fondatrice de One Heart - 06 99 61 15 26 - laure@oneheart.fr

Hopening et One Heart

4, rue Bernard Palissy, 92800 Puteaux - 47 rue de Paradis, 75010 Paris

https://hopening.fr• https://oneheart.group