S'appuyant sur l'expertise et le savoir-faire de ses équipes, Hopium va poursuivre une feuille de route redéfinie. Cette dernière sera détaillée lors du Webinaire du 25 avril prochain. L'objectif pour Hopium est désormais de jouer un rôle majeur dans la décarbonation des mobilités lourdes. Pour ce faire, la société bénéficie du soutien de la société Atlas Special Opportunities, dans le cadre de l'emprunt obligataire conclu le 20 septembre 2022 et amendé en juillet 2023, et étudie également de nouveaux financements afin de renforcer sa trésorerie et accélérer son développement.

Les autres achats et charges externes s'élèvent à 2,1 M€ sur l'exercice 2023, contre 9,7 M€ en 2022. Cette baisse significative est due à une forte contraction des dépenses liées à l'outillage informatique et logiciel (0,5 M€ contre 1,3 M€ en 2022), des honoraires aux différents conseils de la société, ainsi qu'aux dépenses marketing et aux frais liés aux activités commerciales et de représentation (0,4 M€ contre 1,5 M€ en 2022).

