Communiqué de presse

Paris, le 8 juillet 2024 – 20h30

HOPIUM

TIRAGE DE 100 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

DU 11 JUIN AU 5 JUILLET 2024 DANS LE CADRE DE L'EMPRUNT CONCLU AVEC LA SOCIETE ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES

Paris, le 8 juillet 2024 – 20h30 – HOPIUM (la « Société »), acteur français de la filière Hydrogène, a procédé entre le 11 juin 2024 et le 5 juillet 2024 au tirage de 4 nouvelles tranches de l'emprunt obligataire conclu avec la société Atlas Special Opportunities le 20 septembre 2022 et amendé en juillet 2023[1], pour un total de 100 obligations convertibles (les « OC ») en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune.

Les fonds levés visent à permettre à la société de poursuivre son activité dans le cadre de la procédure collective ouverte le 19 juillet 2023, en se concentrant sur le développement de sa pile à hydrogène et de sa solution complète de motorisation jusqu'à démonstration d'un prototype dans un environnement représentatif (TRL6) et la démonstration sur véhicule roulant en environnement réel (TRL7) en concentrant ses ressources sur la R&D.

Un tableau de suivi du nombre d'OC en circulation, ainsi que du nombre d'actions émises lors de la conversion des OC est tenu à jour sur le site de la Société (https://www.hopium.com/).

Incidence sur la dilution en cas de conversion des OC issues de ces tirages

A titre indicatif, à la suite de l'émission de ces 100 OC, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social préalablement à l'émission, serait de 0,713% en base non diluée (calcul effectué sur la base d'un nombre d'actions au 5 juillet 2024 de 150 873 568 actions, d'un cours de bourse arrêté à la date du 5 juillet de 0,0165 €, et d'une création de 60 606 061 actions) :

En % Participation de l'actionnaire en % Base non diluée Base diluée* Avant émission des OC 1,00% 1,00% Après émission de 60 606 061 actions nouvelles résultant de la conversion de 100 OC 0,713% 0,712%

(*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles

Incidence sur la dilution en cas de conversion de l'intégralité des OC issues des tirages restants (soit 525 OC) :

Sur la base du cours de bourse (0,0165€) Participation de l'actionnaire en % Base non diluée Base diluée* 1ère Tranche Total Tranche 1ère Tranche Total Tranche Avant émission des OC 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Après émission de 318 181 818 actions nouvelles résultant de la conversion de 525 OC (TOTAL TRANCHES) 0,322% 0,321% Après émission de 15 151 515 actions nouvelles résultant de la conversion de 25 OC (1 TRANCHE) 0,909% 0,906%

Sur la base de la Valeur nominale (0,01€) Participation de l'actionnaire en % Base non diluée Base diluée* 1ère Tranche Total Tranche 1ère Tranche Total Tranche Avant émission des OC 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% Après émission de 525 000 000 actions nouvelles résultant de la conversion de 525 OC (TOTAL TRANCHES) 0,223% 0,223% Après émission de 25 000 000 actions nouvelles résultant de la conversion de 25 OC (1 TRANCHE) 0,858% 0,855%

(*) en supposant l'exercice intégral des 510.000 bons de souscription d'actions émis et attribués par la Société au profit de LDA Capital Ltd, donnant droit à la souscription de 510.000 actions nouvelles.

Avertissement :

HOPIUM a mis en place un financement sous forme d'obligations convertibles en actions avec Atlas Special Opportunities qui n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société, après avoir reçu les actions issues de la conversion des titres. Les actions, résultant de la conversion des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui est susceptible de créer une forte pression baissière sur le cours de l'action ainsi qu'une forte dilution. Les actionnaires sont donc susceptibles de subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société.

À Propos de Hopium :

Hopium est un fournisseur de solutions complètes de motorisation électrique à pile à combustible hydrogène pour les transports lourds. Engagée dans la recherche d'une alternative bas carbone et performante pour les mobilités lourdes, Hopium vise à révolutionner le secteur grâce à la commercialisation début 2025 d'une gamme de solutions modulaires d'une puissance de 100 kW à 400 kW.

SIN : FR0014000U63 - Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

Contact :

Relations investisseurs

S. Kennis et J. Gacoin

hopium@aelium.fr

Informations importantes

La présente annonce et les informations qu'elle contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans un quelconque pays, ni de la part de la Société ni de quelqu'un d'autre.

La publication ou la distribution de cette annonce peut, dans certaines juridictions, être soumise à des restrictions. Les destinataires de cette annonce dans les juridictions où cette annonce a été publiée ou distribuée doivent s'informer de ces restrictions et les respecter.

La présente annonce ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières objet de la présente annonce n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie des valeurs mobilières mentionnées dans la présente annonce aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique.

La diffusion de la présente annonce dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans la présente annonce ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

[1] Communiqué du 21/07/23 « Signature d'un avenant au contrat de financement obligataire convertible conclu avec la société Atlas Special Opportunities »

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/86719-hopium_tirages-oc_atlas_juin_juillet_vd.pdf

