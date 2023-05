Communiqué de presse

HOPIUM PROCEDE AU TIRAGE D'UNE TRANCHE DE 200 OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS DANS LE CADRE DE L'EMPRUNT CONCLU AVEC LA SOCIETE ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES

Paris, le 22 mai 2023 – 20h – HOPIUM (la « Société »), constructeur français de véhicules à hydrogène, en phase de développement d'un prototype industriel et de technologies associées, dont un système de pile à combustible, a procédé au tirage d'une quatrième tranche de l'emprunt obligataire conclu avec la société Atlas Special Opportunities le 20 septembre 2022, constituée de 200 obligations convertibles (les « OC ») en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune.

Tout comme pour les fonds reçus lors du tirage de la tranche précédente, l'émission des OC est destinée à fournir à la Société les ressources humaines et technologiques nécessaires pour accompagner sa croissance. Les fonds levés seront destinés prioritairement à financer les dépenses de R&D pour le développement de la plateforme technologique, dont la pile à combustible haute puissance, ainsi que les dépenses de fonctionnement.

Par ailleurs, dans le cadre de son nouveau plan stratégique, la Société continue d'explorer d'autres sources de financement, y compris par voie d'appel au marché, et/ou par le biais de partenariats industriels.

Les modalités des OC sont décrites dans le communiqué de presse publié par la Société le 21 septembre 2022. Cette ligne de financement est mise en oeuvre sur la base de la vingtième résolution approuvée par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 20 juin 2022. Un tableau de suivi du nombre d'OC en circulation, ainsi que du nombre d'actions émises lors de la conversion des OC est tenu à jour sur le site internet de la Société (https://www.hopium.com/).

A PROPOS D'HOPIUM : Fondée en 2019 par Olivier Lombard, Hopium est une entreprise française de Haute Technologie qui réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, afin de relever les défis de la transition énergétique. Hopium est cotée sur Euronext Growth.

ISIN : FR0014000U63

Mnémonique : ALHPI

www.hopium.com

CONTACTS

Relations Investisseurs : Jean-Yves BARBARA - +33 1 56 88 11 13 - jybarbara@actifin.fr

Relations Presse : Jennifer JULLIA - +33 1 56 88 11 19 - jjullia@actifin.fr

Informations importantes

La présente annonce et les informations qu'elle contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres de la Société dans un quelconque pays, ni de la part de la Société ni de quelqu'un d'autre.

La publication ou la distribution de cette annonce peut, dans certaines juridictions, être soumise à des restrictions. Les destinataires de cette annonce dans les juridictions où cette annonce a été publiée ou distribuée doivent s'informer de ces restrictions et les respecter.

La présente annonce ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières objet de la présente annonce n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie des valeurs mobilières mentionnées dans la présente annonce aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique.

La diffusion de la présente annonce dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans la présente annonce ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80070-2023-05-22_hopium_4e-tirage-oc-atlas.pdf

