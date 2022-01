Hopium : Hopium célèbre son 1er jour de cotation sur Euronext Growth Paris.

Hopium célèbre son 1er jour de cotation sur Euronext Growth Paris

Paris, le 20 janvier 2022 – 17h45 – HOPIUM (ISIN : FR0014000U63, Mnémonique : MLHPI), constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène a célébré ce jour son introduction sur le marché d'Euronext Growth à Paris.

L'introduction a été réalisée suite à un transfert des titres Hopium du marché Euronext Access Paris vers le marché Euronext Growth Paris dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émissions d'actions nouvelles.

A cette occasion, Olivier Lombard, CEO et fondateur de la société Hopium a sonné la cloche ce matin, aux côtés de son équipe et en présence de Guillaume Morelli, Directeur Listing France d'Euronext, lors de la traditionnelle cérémonie d'ouverture des marchés, pour célébrer l'introduction en bourse de Hopium.

À compter de ce jour, le nouveau code mnémonique de l'action Hopium sera ALHPI. Le code ISIN demeurera inchangé : FR0014000U63. Par ailleurs, l'action Hopium restera éligible aux PEA et PEA-PME.

Contrairement à ce qui avait été indiqué dans le communiqué de presse du 18 janvier 2022, la cotation du titre Hopium sur Euronext Growth s'est faite en continu et non au double fixing dès la séance du 20/01/2022.

Le document d'information relatif au transfert de la cotation des actions Hopium sur le marché Euronext Growth Paris est disponible sur le site Internet de la Société : https://www.hopium.com/#Investors ainsi que sur le site Internet d'Euronext.

A propos de HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile.

Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.

Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

