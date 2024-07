Hopium : bondit après le succès des tests de sa pile de 100 kW

Hopium (+68,27% à 0,035 euro) s’envole après que sa pile de 100 kW a franchi avec succès le cap des tests sur banc d'essai et démontré des performances supérieures aux attentes pour la pile. Cette cleantech qui vise à décarboner les transports lourds, précise que cette pile qui affiche un poids inférieur à 30 kg a une puissance brute de 105 kW. A puissance équivalente, elle est 30% plus compacte et 20% plus légère que les leaders sur le marché. Ces résultats permettent à Hopium d'adresser les secteurs du maritime et de l'aérien et de répondre à leurs besoins de décarbonation.



"Jusqu'à présent, les caractéristiques de poids et de taille des modèles existants ne permettaient pas l'utilisation de piles à combustible de haute puissance dans ces secteurs", explique la société alors que sa pile "par sa légèreté et sa compacité, offre une nouvelle alternative à ces marchés en recherche d'énergies plus économiques et écologiques".