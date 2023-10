Hopium : creuse encore ses pertes au premier semestre

Hopium affiche une perte nette de 24,68 millions d’euros au premier semestre, contre 9,53 millions il y a un an. La société spécialiste des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, en redressement judiciaire depuis juillet, caractérise sa situation financière par « des capitaux propres négatifs de 31,9 millions d'euros et une trésorerie de 0,09 million d'euros ». Hopium n'ayant pas encore initié la commercialisation de son système de pile à hydrogène, la société « n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2023 » est-il précisé.



Avec le soutien de son partenaire financier Atlas Special Opportunities, Hopium " poursuit le développement de sa pile à hydrogène jusqu'au niveau technologique TRL 6 " (démonstration d'un prototype ou d'un modèle de système/sous-système dans un environnement représentatif) qui lui permettra de " démontrer la maturité de sa technologie propriétaire et sa capacité à servir les secteurs de la mobilité ".



Bénéficiant d'une procédure de redressement judiciaire, Hopium " poursuit parallèlement des discussions avec des partenaires industriels et commerciaux potentiels dans l'objectif de définir un plan de continuation lui permettant de sécuriser la poursuite de son activité ".