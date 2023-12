Hydrogène: Hopium en "discussions avancées" avec un groupe chinois

Hopium annonce poursuivre actuellement des discussions avancées avec un groupe chinois "de dimension internationale", en vue d’un partenariat "industriel et capitalistique". Le spécialiste des systèmes de piles à combustible hydrogène pour les secteurs de la mobilité durable et du stationnaire précise qu’un accord lui permettrait de finaliser le développement de son système de pile à hydrogène jusqu’au niveau TRL9 en prenant le relais d’Atlas Special Opportunities, d’assainir sa situation financière et de financer la construction d’une première usine pilote.



En redressement judiciaire depuis juillet, Hopium a affiché une perte nette de 24,68 millions d'euros au premier semestre, contre 9,53 millions il y a un an. N'ayant pas encore initié la commercialisation de son système de pile à hydrogène, la société " n'a pas réalisé de chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2023 ".



A 0,81 euro actuellement, le titre a perdu 98,84% de sa valeur depuis le premier janvier.