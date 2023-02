Véhicules à hydrogène: Hopium reçoit un prêt de 2 millions d'euros de la région Normandie

La Région Normandie a voté vendredi une aide de 2 millions d’euros pour l’entreprise Hopium, premier constructeur français de véhicules haut de gamme propulsés à l'hydrogène. Selon la CCI citant la région, ce prêt à taux nul remboursable au bout de 18 mois, permettra à Hopium de procéder rapidement aux nombreux investissements nécessaires à son développement, sans mettre en péril sa santé financière.



Hopium nourrit l'ambition de concevoir et commercialiser un " système pile à combustible " aux performances inégalées sur le marché en termes de puissance, de densité et de compacité. C'est afin de mettre très rapidement en place le prototype et de garder son avantage technologique sur un marché mondial concurrentiel que l'entreprise doit procéder à de nombreux investissements fragilisant sa trésorerie.



L'aide financière de la Région permettra à l'entreprise de poursuivre ses travaux de R&D et d'assumer la réorientation stratégique de son modèle commercial et économique dans l'attente de la validation de la concrétisation de ses nouvelles relations partenariales et des levées de fonds associée à ses nouveaux besoins. Elle permettra également localement la création de 28 emplois dans un secteur d'activité stratégique.