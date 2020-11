HOPSCOTCH GROUPE : Chiffre d'affaires consolidé au 3ème trimestre 2020

Communiqué de presse

Paris, le 3 novembre 2020

Chiffre d’affaires consolidé au 3ème trimestre 2020

Maintien des activités RP et Digitales

Contraction limitée chez Sopexa

Recul de 62 % dans les métiers événementiels

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des relations publics et de l’événement, présente aujourd’hui son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au 30 septembre 2020.

M€ (*) Q1 Q2 Q3 (*)



TOTAL CA consolidé 2020

MB consolidée 2020 34,7

12,8 17,5

9,7 26,2

12,8 78,4

35,3 CA consolidé 2019

MB consolidée 2019 34,4

13,2 44,3

14,9 49,3

16,1 128,0

44,2 Variation du Chiffre d’affaires

Variation de la marge brute +0,9 %



- 3,2 % - 60,6 %

- 34,9 % - 46,9%

- 20,5 % - 38,8 %

- 20,1 %



(*) Données non auditées



Le chiffre d’affaires consolidé du groupe atteint 78,4 millions d’euros, et la marge brute s’élève à 35,3 millions d’euros, au 30 septembre 2020. Ces valeurs en fort recul par rapport à l’an passé ne sont pas comparables dans la mesure où Sopexa est entrée dans le périmètre du groupe le 1er juillet 2019 seulement (seul le 3ème trimestre sec est comparable).

En éliminant l’effet de la consolidation partielle en 2019 de Sopexa, l’activité du groupe Hopscotch sur son périmètre historique se caractérise par une marge brute de 24 M€ en recul de 40%, et un chiffre d’affaires en retrait de près de 60%. La différence dans ces évolutions s’explique par le fait que ce sont les seules activités événementielles qui sont touchées par le contexte sanitaire et les limitations des rencontres et des réunions : dans ces activités, la marge brute recule de 62% à fin septembre, tandis que les activités de PR et de communication digitale sont parfaitement stables au cumul par rapport à l’an passé.

Sopexa connaît un recul contrôlé de ses activités d’environ 12%. L’Europe et l’Amérique du Nord sont en recul. La Chine et le Japon sont en croissance, et globalement la zone ASEAN est à l’équilibre.

Le groupe a annoncé un plan de sauvegarde de l’emploi concernant de 90 à 100 salariés, majoritairement liés aux métiers événementiels. Des économies substantielles ont été aussi engagées avec un plein effet sur 2021 : les baux de Sopexa et Heaven on été résiliés et les équipes sont accueillies dans le bâtiment principal, par exemple.

Hopscotch peut compter sur le soutien des activités non événementielles, mais espère surtout une reprise progressive de ces métiers. De nouvelles offres hybrides ou 100% digitales ont été également développées avec succès, le groupe dispose désormais de 3 studios pleinement opérationnels en plein centre de Paris et est en capacité d’intervention en régions et à l’international grâce à son réseau intégré.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020, le 2 février 2021, après la fermeture des marchés.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses manageurs, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portées par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, Lille et à l’international plus de 700 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / Influence / Travel / Corporate / Congrès / Luxe / Content&Design), et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro et Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 33 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 198 millions d’euros et une marge brute de 70 millions d’euros en 2019.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com

