Paris, le 28 juillet 2023 à 17h30

HOPSCOTCH GROUPE

DEVIENT UN ACTEUR MAJEUR DANS LE MARKETING INTERNATIONAL DU TOURISME

HOPSCOTCH Groupe (Euronext GrowthFR0000065278), groupe de conseil en communication, acteur majeur du web social, des relations publics, de l’événement et du marketing services, annonce aujourd’hui la signature de l’acquisition des agences INTERFACE TOURISM en France, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, étendant ainsi sa présence en Europe et renforçant son expertise « tourisme ».

Le groupe HOPSCOTCH, dont le réseau international intégré compte plus de 30 bureaux structurés autour de 3 grands hubs régionaux (EMEA, Americas, Asia), poursuit son développement international en annonçant l’acquisition des agences INTERFACE TOURISM implantées dans 4 pays (France, Espagne, Italie, Pays-Bas).

INTERFACE TOURISM est un acteur paneuropéen du marketing spécialisé dans la promotion des destinations touristiques et de l’art de vivre. Il affiche un chiffre d’affaires de 16M€, une marge brute supérieure à 8 M€, et emploie une centaine de personnes.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le déploiement international du groupe HOPSCOTCH et accélère le développement de son expertise sectorielle dédiée au tourisme ; HOPSCOTCH a accompagné et accompagne déjà de grands acteurs du secteur tels que La Réunion Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Relais & Châteaux, Accor …

L’ambition est de devenir le leadermondial du marketing des destinations.

Les activités seront regroupées au sein d’une nouvelle entité « HOPSCOTCH INTERFACE TOURISM » dont le comité de direction sera composé de Frédéric Bedin, Président du Directoire HOPSCOTCH Groupe, de Chris Pomeroy, Directeur Général de Interface Tourism Spain et Blaise Borezée, Directeur Général Interface Tourism France. Le fondateur d’INTERFACE TOURISM, Gaël de la Porte du Theil, accompagnera ce projet en qualité de Senior Advisor. Ce comité de direction mettra notamment en œuvre les synergies entre les équipes d’INTERFACE TOURISM et les agences et expertises HOPSCOTCH, s’appuyant sur les nombreuses complémentarités sectorielles : influence, RP, digital, event ….

« Nous sommes très heureux d’accueillir au sein du groupe HOPSCOTCH les équipes INTERFACE TOURISM, qui nous apportent un savoir-faire et une connaissance du secteur tourisme uniques sur le marché, un secteur qui nous tenait déjà beaucoup à cœur et renforce notre présence en Espagne, Italie et aux Pays-Bas », précise Frédéric Bedin.

« Avec cet accord, INTERFACE TOURISM concrétise une ambition manifestée depuis plus de 20 ans visant à couvrir le monde entier et à élargir ses compétences dans tous les secteurs de l’Art de Vivre. Cette transmission assure aux équipes dirigeantes et opérationnelles, et aux clients d’INTERFACE TOURISM des perspectives de développement exceptionnelles », ajoute Gael de La Porte du Theil.

L’objectif est de réaliser l’acquisition définitive des 4 agences INTERFACE TOURISM avant fin 2023.

A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence, digital, événementiel, relations publics et marketing services.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, à Lille, à Marseille et à l’international plus de 800 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : AD crew, Alizeum, heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma,Hopscotch Sopexa, Sport&Co et Uniteam.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 36 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 246,9 millions € et 86,1 millions € de marge brute en 2022.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com / LinkedIn / Twitter / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

A propos d’INTERFACE TOURISM

INTERFACE TOURISM est une agence de communication, marketing, relations publics et social media spécialisée dans le secteur du tourisme.

Elle représente, pour un accompagnement continu ou des opérations ponctuelles, des destinations et des acteurs privés majeurs de l’industrie touristique, sur les segments loisirs et affaires. Forte d’une équipe de plus de 100 collaborateurs, ces derniers élaborent des stratégies et mettent en place des activités pour le compte de clients du monde entier.

INTERFACE TOURISM dispose de bureaux en France, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas, ainsi que de partenaires sur l’ensemble des marchés mondiaux.

Depuis Juillet 2023, en France, l’engagement de l’agence en matière de développement durable et sa politique RSE ont été reconnus par l’obtention du label " Agences Actives" avec 3 étoiles – niveau Expert.

