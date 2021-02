HOPSCOTCH GROUPE : Fort recul du chiffre d'affaires consolidé dû aux événements et limité par les PR et le digital

Communiqué de presse

Paris, le 2 février 2021

Rubrique Chiffre d’affaires trimestriel

Fort recul du chiffre d’affaires consolidé

dû aux événements et limité par les PR et le digital

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital, du marketing , des relations publics et de l’événement, annonce son chiffre d’affaires et sa marge brute consolidés au

31 décembre 2020.

En millions d’euros 1er trim. 2éme trim. 3ème trim.(1) 4ème trim.(1) Exercice 2020

Chiffre d’affaires consolidé

Marge brute consolidée



34,7

12,8



17,5

9,7



26,2

12,8



45,1

20,3



123,5

55,6 2019

Chiffre d’affaires consolidé

Marge brute consolidée



34,4

13,2



44,3

14,9



49,3

16,1



69,3

26,1



197,3

70,3



(1) Les chiffres du 3ème et 4ème trimestre sont non audités.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 123,5 millions d’euros, et la marge brute consolidée atteint 55,6 millions d’euros pour l’exercice 2020, des valeurs respectivement en recul de 37,6% et 21,0% par rapport à l’an passé.

Les données présentées consolident Sopexa sur l’intégralité de l’exercice. L’année passée Sopexa n’avait été consolidée que sur le second semestre 2019. A périmètre comparable (hors Sopexa) le chiffre d’affaires diminue de 43,2%, près de 90 millions d’euros, et la marge brute de 37,3%, soit un peu plus de 20M€, en totalité sur l’événement.

Au cours de cette année 2020, ce sont les activités événementielles qui ont été fortement impactées, avec une baisse de 60% de la marge brute. Ce recul violent, semble être toutefois moindre que l’ensemble du secteur. En effet, Hopscotch Groupe a pu maintenir a minima certaines opérations et a réalisé de nombreuses prestations mélangeant le présentiel et le numérique, en innovant dans les formats et les technologies. Avec plus d’une centaine d’opérations à son actif, Hopscotch Groupe est devenu un des leaders des nouveaux formats d’événements digitaux.

Les activités typées conseil dont notamment les relations-publics et la communication digitale sont restées stables, et limitant ainsi la baisse globale des activités, elles ont aidé le groupe dans sa défense face à la situation pandémique.

Enfin, Sopexa a enregistré un recul sensible mais contrôlé - moins de 15% - du volume d’affaires, et l’excellente réactivité des équipes à cette charge de travail permet malgré tout dès 2020 de remplir son objectif initial de renouer avec les profits : la part de Sopexa dans les comptes sera donc contributive cette année.

La trésorerie se montre stable depuis 6 mois, et le PGE perçu fin juin n’a pas été utilisé à ce jour. Hopscotch Groupe met en œuvre un PSE important rendu nécessaire par la prolongation des contraintes sanitaires et touchant majoritairement les effectifs liés à l’événement. Les coûts étant provisionnés sur 2020, il sera publié une perte significative sur l’exercice.

HOPSCOTCH Groupe publiera ses résultats annuels 2020 consolidés le mercredi 31 mars 2021, après la fermeture des marchés.

________

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

________

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses manageurs, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portées par la complémentarité des expertises.

Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et shopper experience.

HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, Lille et à l’international plus de 700 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / Influence / Travel / Corporate / Congrès / Luxe / Content&Design), et d’agences spécialisées : heaven, Sagarmatha, Human to Human, Le Public Système PR, Le Public Système Cinéma, Capdel, U Pro et Sopexa.

HOPSCOTCH, côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 35 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur Twitter/Instagram @HOPSCOTCHgroupe



