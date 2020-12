HOPSCOTCH GROUPE : Reworld Media entre au capital de Hopscotch Groupe

Reworld Media entre au capital de Hopscotch Groupe

Reworld Media (ALREW) prend une participation minoritaire au capital d’Hopscotch Groupe (HOP) dans l’objectif de sceller le partenariat stratégique convenu entre le leader français des médias thématiques et le leader français des relations publics, de l’Influence et de l’évènementiel.

Reworld Media annonce avoir acquis 13,5% du capital d’Hopscotch Groupe (HOP) dont, 10,5% auprès de Lionel Chouchan, et 3% à Frédéric Bedin, Benoit Desveaux et Pierre-Franck Moley, les trois membres du directoire. Compte tenu de la participation que détenait déjà Reworld Media, cette

dernière détient à ce jour 15,53% du capital et 9,62% des droits de vote d’Hopscotch Groupe.





Cette prise de participation est née d’une rencontre entre des entrepreneurs partageant le goût de l’innovation et la volonté de profiter de cette crise pour accélérer la transformation des métiers de la communication, de l’événementiel et du marketing. Les deux groupes interviennent dans des univers complémentaires, les médias et l’évènementiel, en partageant la même stratégie de digitalisation et de création de contenus dédiés à des communautés.

Reworld Media s’est construit avec le projet de diversifier des marques media en créant des plateformes digitales de contenus et de services qui se déploient aujourd’hui sur 47 marques medias propriétaires. De son côté, Hopscotch Groupe a mixé et digitalisé les métiers des relations publics, de l’influence et de l’événementiel pour construire et préserver le capital relationnel de ses clients.

Le projet des deux groupes est de développer rapidement des offres uniques sur le marché en associant leurs expertises dans les domaines de la création de contenu, de l’événementiel et du digital. A titre d’exemple, les deux groupes souhaitent créer des évènements dédiés à des communautés autour des marques media, ou encore inventer de nouveaux formats d’événement corporate et grand public.

Cette opération créera une véritable opportunité pour les directions marketing et de la communication, en leur offrant des innovations pour répondre à l’ensemble de leurs problématiques en pleine évolution.

Ce projet permettra aussi aux deux groupes, qui réalisent 30 à 40 % de leur activité à l’international, d’associer leurs forces dans les principaux pays et continents pour accompagner leurs clients dans leur déploiement. Le Groupe Hopscotch apporte les trente implantions mondiales du réseau Sopexa et Reworld Media sa plateforme digitale présente dans 83 pays.

Par ailleurs, Pascal Chevalier (Président de Reworld Media) rejoindrait le conseil de surveillance d’Hopscotch Groupe.

«Cette association va nous permettre de développer plus rapidement des événements comme le Paris Motion Festival, le salon de l’automobile ou la Semaine du Goût. Pour mettre en œuvre ce projet, une équipe dédiée sera constituée intégrant des experts des deux groupes. Reworld Media est clairement un groupe de media du futur, qui a su revitaliser des marques historiques grâce aux technologies. Notre ambition est d’inventer ensemble les systèmes de relations avec tous les publics qui naîtront à la fois de la crise actuelle et de la transformation digitale qui s’en suit » - Frédéric Bedin, Président du directoire d’Hopscotch Groupe.

«Le hors media a toujours été un axe fort de notre stratégie de diversification de nos marques media. A nous deux, nous allons développer de nouveaux concepts, à forte valeur ajoutée pour nos clients en termes de performance et ROI. Les projets fusent déjà, c’est extrêmement motivant pour nos équipes et une belle opportunité pour l’ensemble de nos clients » - Pascal Chevalier, Président de Reworld Media.

A propos de Reworld Media

Reworld Media est un groupe international en développement sur le marché BtoC via la production de plateformes de contenus, de services et de marques et, sur le marché BtoB via l’édition de solutions AdTech. Le groupe produit d’une part des contenus multi-support (web, print, vidéo, audio, TV) et des services d’abonnement qui sont déployés sur ses 47 marques media propriétaires (Science & Vie, marie france, Maison & Travaux, Auto Plus, Gourmand, Top Santé, Télé Magazine…) présentes dans 6 univers clés. D’autre part, il développe une offre de monétisation d’audience à forte valeur ajoutée pour les marques annonceurs, comprenant performance, brand content et publicité programmatique. Fondé en 2012, Reworld Media est devenu le leader français des médias thématiques et est classé à la 4ème place du FW500 (classement des entreprises de la Tech française). Le groupe totalise un chiffre d’affaires annuel proforma de 462 M€, est présent dans 11 pays et compte 970 collaborateurs.

Euronext Growth Paris – ALREW - Code ISIN : FR0010820274 - www.reworldmedia.com



Contacts - PCE - Ségolène de Saint Martin, 33-(0)6 16 40 90 73, sdestmartin@p-c-e.fr

investisseurs@reworldmedia.com



A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses manageurs, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portées par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre digital, événementiel, relations publics et marketing services. HOPSCOTCH réunit, au sein de son Hub parisien, à Lyon, Lille et à l’international plus de 700 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques… HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 33 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays. Côté sur Euronext Paris (Code ISIN : HOP FR 00000 6527 8), le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 198 millions d’euros et une marge brute de 70 millions d’euros en 2019.

Contact : Valérie Bonnement, 33-(0) 06 80 34 20 09, vbonnement@hopscotch.fr



ie Bonnement, 33-(0) 06 80 34 20 09, vbonnement@hopscotch.fr

Pièce jointe