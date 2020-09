HOPSCOTCH GROUPE : en repli après ses résultats semestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hopscotch Groupe abandonne 2,42% à 4,83 euros au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre 2020. Si l'activité du groupe de communication événementielle ressort fortement impactée par la crise sanitaire, la société souligne la bonne résistance des métiers de conseil. L'entreprise a ainsi publié une perte nette semestrielle consolidée, part du groupe, de 6,938 millions d'euros contre +985 000 euros un an plus tôt.Le chiffre d'affaires, déjà publié, atteint 52,181 millions d'euros, soit un repli de 34,2%. La marge brute est en repli de 20,6% à 22,273 millions.Hopscotch Groupe précise que le recul des revenus est totalement imputable aux activités événementielles proportionnellement plus génératrices de chiffre d'affaires. Il ajoute que les activités de conseil en RP et digital ayant résisté, grâce notamment au gain de nouveaux clients.Le résultat opérationnel de la société pour la période est de -8,46 millions après +2,44 millions d'euros au premier semestre 2019.Les capitaux propres de l'entreprise au 30 juin 2020 s'élèvent à 10,947 millions d'euros part du groupe (16,911 millions au total). L'endettement bancaire à la fin même date est de 31,718 millions d'euros.La trésorerie excédentaire consolidée est de 43,446 millions d'euros.Le groupe rappelle qu'il a sollicité et obtenu un prêt garanti par l'Etat (PGE) de 15 millions d'euros, compris dans les chiffres ci-dessus, à la fois dans les dettes et dans la trésorerie.En terme de perspectives, Hopscotch Groupe indique qu'il est particulièrement difficile d'évaluer avec précision la tournure des activités au second semestre et au-delà.Le groupe estime que les métiers de conseil devraient continuer à offrir une bonne résistance, bien qu'impactés probablement par le recul économique généralisé.Il ajoute que des inquiétudes plus sérieuses demeurent sur les activités événementielles, '' en France tout au moins '', tout en soulignant que le groupe s'adapte en développant des offres intégrant systématiquement des volets digitaux désormais entrés dans les habitudes.Aussi, des réalisations emblématiques ont eu lieu en septembre comme La REF, ou le festival de Deauville, '' deux très belles réussites ''.L'entreprise souligne également dans son communiqué que '' d'une manière générale, toutes les forces du groupe travaillent ensemble pour mettre les comptes 2021 au minimum à l'équilibre ''.L'entreprise publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020, le 3 novembre prochain après la fermeture des marchés.