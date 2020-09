Communiqué de presse

Paris, le 23 septembre 2020

HOPSCOTCH Groupe, résultats semestriels 2020

UNE ACTIVITÉ ÉVÈNEMENTIELLE FORTEMENT IMPACTÉE PAR LA CRISE, UNE BONNE RESISTANCE DES METIERS DU CONSEIL

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des Relations Publics et de l’événement, présente aujourd’hui ses résultats semestriels 2020.

Milliers d’euros 1er Semestre 2020 1er Semestre 2019 Chiffre d’affaires 52 181 79 277 Marge Brute 22 273 28 047 Résultat Opérationnel < 8 460 > + 2 440 Résultat de l’exercice part du groupe < 6 938 > + 985



Un premier semestre 2020 frappé par la crise sanitaire

Comme annoncé précédemment, d’abord la crise sanitaire et le confinement ont stoppé tous les métiers événementiels. Le déconfinement n’a pas relancé significativement ces activités, et aujourd’hui des restrictions et des menaces demeurent.

Le chiffre d’affaires au premier semestre 2020, en recul de 34,2 %, atteint 52 181 milliers d’euros, incluant la consolidation de Sopexa pour 18,9 millions d’euros. Sopexa, n’ayant été consolidée qu’à partir du 1er juillet 2019, le chiffre d’affaires s’élève à 33,3 millions d’euros à périmètre constant, en baisse de 58%.

Le recul est totalement imputable aux activités événementielles proportionnellement plus génératrices de chiffre d’affaires, les activités de conseil en RP et digital ayant résisté, grâce notamment au gain de nouveaux clients.

La marge brute diminue de 20,6% sur la période, à 22 273 milliers d’euros, y incluant la marge générée par Sopexa pour 6,4 millions d’euros. A périmètre comparable, la baisse se chiffre à 43,2%, pour un volume de 15,9 millions d’euros, montrant ainsi l’impact sur le mix métiers. Le recul de marge a été accentué par l’absence de constatation d’avancement au 30 juin avec un effet négatif d’environ 2 millions d’euros, en raison de l’incertitude sur l’activité au second semestre lors de la clôture.

Un résultat opérationnel fortement négatif

La soudaineté de la crise n’a pas permis un ajustement immédiat des charges à une baisse de telle ampleur. Le résultat opérationnel affiche donc une perte de 8,5 millions d’euros et ne peut pas être comparé à l’exercice précédent.

La forte saisonnalité habituelle de Sopexa a aggravé la perte opérationnelle de 3,1 millions d’euros sur le semestre, laissant Hopscotch groupe à périmètre constant en déficit de 5,4 millions d’euros. Le second semestre de Sopexa attendu comme chaque année en profit limitera les pertes, mais ne devrait permettre ni le retour complet à l’équilibre de Sopexa dès cette année, ni, par conséquent, de limiter le déficit consolidé de Hopscotch groupe attendu pour l’exercice.

Des économies ont été recherchées et mises en œuvre le plus rapidement possible, que l’on peut estimer sur le périmètre historique à environ 3,6 M€ sur la masse salariale dont la moitié grâce aux mesures de soutien, et 1 M€ sur les frais de structure. Le second semestre devrait constater une accélération de ces économies qui n’avaient pu être initiées que sur le second trimestre de l’année seulement.

Les comptes semestriels ont été pénalisés en outre par les pertes issues de la mise en sommeil de la société AMC, détenue à 50%, en raison de l’annulation du Mondial de l’automobile 2020, pour -0,9 M€ (dont 0,5 en Mise en Equivalence)

Finalement, le résultat net consolidé semestriel part du groupe est négatif à - 6 938 milliers d’euros.

Le groupe renforce sa politique de réduction des charges d’exploitation. Les deux baux immobiliers de Sopexa et de heaven ont été résiliés en juillet, dans de bonnes conditions, avec une économie globale devant dépasser 1 M€ par an à compter de 2021, mais peu d’effet sur l’exercice en cours. Les entreprises ont été regroupées à l’adresse principale de Hopscotch, et l’ensemble devrait être désormais en mesure d’accélérer les synergies opérationnelles et fonctionnelles. Par ailleurs, le groupe espère réaliser des économies sur les charges d’environ 12 millions d’euros sur la totalité de l’exercice 2020.

Structure financière

Au bilan du 30 juin 2020, les capitaux propres du groupe s’élèvent à 10.947 milliers d’euros part du groupe, (16.911 milliers d’euros au total). L’endettement bancaire s’élève à 31 718 milliers d’euros. La trésorerie excédentaire consolidée est de 43.446 milliers d’euros.

Le groupe a sollicité et obtenu un PGE de 15 millions d’euros, compris dans les chiffres ci-dessus, à la fois dans les dettes et dans la trésorerie. Sopexa concourt pour 17 millions d’euros à la trésorerie consolidée au 30 juin.

Cette dernière, malgré les pertes semestrielles, a bénéficié d’un fort effet BFR favorable de 13 M€, mais qui devrait s’inverser d’ici la fin de l’année, tant pour des questions de saisonnalités, qu’en raison de la faiblesse persistante des activités événementielles sur la fin de l’exercice.

Perspectives

Il est particulièrement difficile d’évaluer avec précision la tournure des activités au second semestre et au-delà.

Les métiers de conseil devraient continuer à offrir une bonne résistance, bien qu’impactés probablement par le recul économique généralisé. Des inquiétudes plus sérieuses demeurent sur les activités événementielles, en France tout au moins. Le groupe s’adapte en développant des offres intégrant systématiquement des volets digitaux désormais entrés dans les habitudes. Des réalisations emblématiques ont eu lieu en septembre comme La REF, ou le festival de Deauville, deux très belles réussites.

Les atouts de Hopscotch dans ce contexte sont sa variété de clients et d’expertises métiers, diversement exposés aux effets de la crise, son implantation mondiale et notamment dans des zones de rebond plus immédiat (Chine, ASEAN, Moyen Orient, …), des contrats trisannuels du côté Sopexa.

D’une manière générale, toutes les forces du groupe travaillent ensemble pour mettre les comptes 2021 au minimum à l’équilibre.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2020, le 3 novembre, après la fermeture des marchés.

