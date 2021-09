HOPSCOTCH Groupe : Le palmarès Hopscotch au Grand Prix Stratégies des communications

Le 21 septembre dernier a eu lieu la remise de prix du Grand Prix Stratégies de la communication.

Organisé depuis plus de 30 ans par Stratégies, média de référence dans le domaine de la communication, de la publicité, des médias et du marketing et ouvert aux marques et aux agences.

Ce prix a permis aux équipes Hopscotch Event et Sopexa d'être récompensées : un prix gagné au Grand Prix Stratégies de communication et 2 prix au Grand Prix Stratégies de la communication événementielle.

L'or pour Sopexa et le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Sopexa et Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation remportent le Grand Prix dans la catégorie support ou dispositif de communication éditoriale externe pour Taste France Magazine

La plateforme Taste France Magazine a été lancée en juillet 2020 et conçue à la demande du Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation français dans le but de donner une image accessible et positive de la gastronomie et des produits français à l'étranger.

Disponible en 6 langues (anglais -UK et US-, allemand, japonais, chinois, espagnol, et français), la plateforme n'est pas seulement un site web mais un véritable écosystème digital présente sur Youtube, Facebook, Instagram, Pinterest et Wechat afin de créer et nourrir une authentique communauté de foodies à travers le monde.

L'argent pour Hopscotch Event et Nissan

Hopscotch Event et Nissan remportent l'ARGENT dans la catégorie communication Dispositifs événementiels immersif pour la réalisation « Nissan Qashqai Unveil »

Pour le lancement de son nouveau Qashqai début 2021 la marque Nissan a choisi un format inédit 100% digital avec une vidéo réalisée à la manière des séries et des longs métrages grâce à l'utilisation d'un écran LED incurvé de 22 mètres de long et 5 mètres de haut avec un système de tracking.

Un plan séquence dans plusieurs environnements virtuels différents mettant en scène le véhicule et les intervenants de la marque avec de nombreux figurants et décors qui ont permis de rajouter du réalisme aux séquences.

La vidéo de 14 minutes a généré plus de 250 000 vues sur YouTube.

Le bronze pour Hopscotch Event et Nissan

Hopscotch Event et Nissan remportent le BRONZE dans la catégorie dispositifs événementiels de communication BtoB pour la réalisation de la « Nissan Ariya Digital Convention »

Pour le lancement et la présentation du nouveau logo et du nouveau modèle Ariya aux concessionnaires de Nissan en Europe, une vidéo de présentation en décors virtuels et réalité augmentée a été créé en reprenant le décor du Nissan Pavillon à Yokohama ou a eu lieu le reveal physique.

La vidéo a été tournée sur fond vert, permettant le rajout d'un décor virtuel, représentant des vues quasi à l'identique du Pavillon Nissan de Yokohama, suivants des plans et photos des espaces et un véhicule entièrement modélisé sur les bases des fichiers transmis par les designers de Nissan.

Bravo à nos brillantes équipes et merci à nos clients de leur confiance.