HOPSCOTCH Groupe : PR lance son offre Transition(s) pilotée par Gildas Picchi, Business Leader

Paris, le 22 février 2023 - L'agence Hopscotch PR, première agence RP à avoir obtenu en juillet 2023 les trois étoiles du label RSE Agences Actives, renforce son offre d'accompagnement au service du Capital Relationnel et de la transformation des entreprises en lançant son offre Transition(s). Gildas Picchi est nommé Business Leader en charge de ces sujets de gouvernance sur les registres environnementaux, sociaux et métier.

Nommé Business Leader de l'offre « Transition(s) » chez Hopscotch PR, Gildas Picchi aura pour mission de créer et accélérer les prises de parole et le positionnement de l'agence et ses clients au cœur du débat public sur les sujets des transitions, valoriser l'engagement des organisations et leur contribution à une société plus durable.

Gildas Picchi possède une expérience mixte au sein d'Hopscotch PR entre conseil auprès de clients issus des secteurs en transformation de l'énergie, de l'industrie ou des transitions écologiques et contribution au groupe de travail en charge de l'amélioration continue des pratiques métier du groupe Hopscotch.

Avec une expérience de près de vingt ans dans le domaine de la communication et des relations publiques, dont onze ans chez Hopscotch PR, Gildas a accompagné différentes entreprises, institutions et associations professionnelles et porté le projet de labellisation de l'agence RSE Agences Actives.

« Cette mission associe conseil, pédagogie et transformation continue de la pratique de nos métiers. Elle me permet de conjuguer l'expérience que j'ai acquise sur les sujets à impact et mes convictions au service de nos clients, ainsi que tous ceux qui souhaitent prendre part à cette transition devenue nécessaire », commente Gildas Picchi, Business Leader Transition(s) d'Hopscotch PR.

Une offre « Transition(s) » qui souligne une conviction d'agence

En créant une offre autour des « Transition(s) », Hopscotch PR affirme son ambition d'accompagner durablement ses clients et développer des pratiques métier référentes en matière de responsabilité environnementale, mais aussi sociale et sociétale dans tous les secteurs. Cette nouvelle offre reflète par ailleurs les pratiques de l'agence dans son métier de relation avec les publics des marques et des organisations : sensibilisation aux risques réputationnels, engagement authentique sur les réseaux sociaux, visibilité médiatique méritée, langage pour tous, formats de contenus accessibles ou maîtrise de l'empreinte environnementale des usages métier, y compris sur le registre du numérique.

« Nous sommes fiers d'annoncer la nomination de Gildas à la tête de l'offre Transition(s) qui incarne une réalité déjà présente à l'agence dans l'accompagnement de nos clients, qu'il s'agisse de formation aux enjeux du climat ou de la gouvernance responsable, d'éditorialisation sur les grands sujets RSE ou de pratiques vertueuses au service d'une empreinte authentique et méritée », soulignent Cécile Granat et Charles-Antoine Colomb, Managing Directors de l'agence Hopscotch PR.

Hopscotch, une position d'éclaireur sur la RSE

Le groupe Hopscotch porte depuis plus de vingt ans et avant la loi PACTE les sujets de RSE et d'impact auprès de son écosystème de clients, partenaires et collaborateurs. Hopscotch a été précurseur en matière de développement durable et d'écoconception des projets aussi bien que sur les pratiques métier, avec des engagements sociétaux et environnementaux validés par de nombreuses certifications, dont celle d'Ecovadis valorisée Platinum, des événements porteurs de sens comme Solutions COP21 ou une gouvernance engagée et la publication d'un rapport RSE. Cette position d'éclaireur se traduit chez Hopscotch PR par l'obtention de trois étoiles pour le label RSE Agences actives, obtenue pour la première fois par une agence RP en juillet 2023.

« Pour Hopscotch Groupe, travailler avec les clients et la société civile est une formidable opportunité d'innovation et d'accompagnement de la transformation sociétale en cours et est au cœur même de notre raison d'être. Je suis particulièrement fier de l'engagement d'Hopscotch PR avec le lancement de cette nouvelle offre Transition(s) et la nomination à sa tête d'un collaborateur très actif sur ces sujets, Gildas Picchi », commente Benoît Désveaux, directeur général d'Hopscotch Groupe.