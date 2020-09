HOPSCOTCH Groupe : Résultats semestriels 2020

Le recul est totalement imputable aux activités événementielles proportionnellement plus génératrices de chiffre d'affaires, les activités de conseil en RP et digital ayant résisté, grâce notamment au gain de nouveaux clients.

Comme annoncé précédemment, d'abord la crise sanitaire et le confinement ont stoppé tous les métiers événementiels. Le déconfinement n'a pas relancé significativement ces activités, et aujourd'hui des restrictions et des menaces demeurent.

HOPSCOTCH Groupe (Euronext FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital et web social, des Relations Publics et de l'événement, présente aujourd'hui ses résultats semestriels 2020.

Un résultat opérationnel fortement négatif

La soudaineté de la crise n'a pas permis un ajustement immédiat des charges à une baisse de telle ampleur. Le résultat opérationnel affiche donc une perte de 8,5 millions d'euros et ne peut pas être comparé à l'exercice précédent.

La forte saisonnalité habituelle de Sopexa a aggravé la perte opérationnelle de 3,1 millions d'euros sur le semestre, laissant Hopscotch groupe à périmètre constant en déficit de 5,4 millions d'euros. Le second semestre de Sopexa attendu comme chaque année en profit limitera les pertes, mais ne devrait permettre ni le retour complet à l'équilibre de Sopexa dès cette année, ni, par conséquent, de limiter le déficit consolidé de Hopscotch groupe attendu pour l'exercice.

Des économies ont été recherchées et mises en œuvre le plus rapidement possible, que l'on peut estimer sur le périmètre historique à environ 3,6 M€ sur la masse salariale dont la moitié grâce aux mesures de soutien, et 1 M€ sur les frais de structure. Le second semestre devrait constater une accélération de ces économies qui n'avaient pu être initiées que sur le second trimestre de l'année seulement.

Les comptes semestriels ont été pénalisés en outre par les pertes issues de la mise en sommeil de la société AMC, détenue à 50%, en raison de l'annulation du Mondial de l'automobile 2020, pour -0,9 M€ (dont 0,5 en Mise en Equivalence)

Finalement, le résultat net consolidé semestriel part du groupe est négatif à - 6 938 milliers d'euros.

Le groupe renforce sa politique de réduction des charges d'exploitation. Les deux baux immobiliers de Sopexa et de heaven ont été résiliés en juillet, dans de bonnes conditions, avec une économie globale devant dépasser 1 M€ par an à compter de 2021, mais peu d'effet sur l'exercice en cours. Les entreprises ont été regroupées à l'adresse principale de Hopscotch, et l'ensemble devrait être désormais en mesure d'accélérer les synergies opérationnelles et fonctionnelles. Par ailleurs, le groupe espère réaliser des économies sur les charges d'environ 12 millions d'euros sur la totalité de l'exercice 2020.

Structure financière

Au bilan du 30 juin 2020, les capitaux propres du groupe s'élèvent à 10.947 milliers d'euros part du groupe, (16.911 milliers d'euros au total). L'endettement bancaire s'élève à 31 718 milliers d'euros. La trésorerie excédentaire consolidée est de 43.446 milliers d'euros.

Le groupe a sollicité et obtenu un PGE de 15 millions d'euros, compris dans les chiffres ci-dessus, à la fois dans les dettes et dans la trésorerie. Sopexa concourt pour 17 millions d'euros à la trésorerie consolidée au 30 juin.

Cette dernière, malgré les pertes semestrielles, a bénéficié d'un fort effet BFR favorable de 13 M€, mais qui devrait s'inverser d'ici la fin de l'année, tant pour des questions de saisonnalités, qu'en raison de la faiblesse persistante des activités événementielles sur la fin de l'exercice.