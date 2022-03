HOPSCOTCH Groupe : Shop Hopscotch, Hopscotch en vitrine

Hopscotch PR mixe les codes du conseil et du e-commerce et s'expose en vitrine sur Shop Hopscotch.

Hopscotch PR présente Shop Hopscotch, un site qui expose l'essentiel de ses prestations de conseil sous la forme de livrables ou de packs depuis une seule et même plateforme, avec un nom qui ne s'oublie pas. L'agence accélère son positionnement au service du Capital Relationnel de ses clients et le fait savoir à travers une nouvelle vitrine, Shop Hopscotch, qui valorise chaque étape du parcours de communication des marques et des organisations. Veille et radars réputationnels, plateforme de messages, tribune et éditorialisation digitale, formation à la prise de parole dans les médias et sur les réseaux sociaux, talk ou communication de crise : chaque prestation est accessible en quelques clics et permet au client d'anticiper le meilleur budget pour le meilleur niveau de collaboration souhaité, plus rapidement.

Fidèle à son histoire d'agitateur innovant, Hopscotch PR change les codes du parcours client RP et présente les essentiels de son offre à la manière d'un site de e-commerce. Prix d'entrée, descriptif de la prestation, expertises incarnées, toutes les informations sont disponibles sur Shop Hopscotch afin de sauter le pas et rencontrer les équipes de l'agence pour une collaboration ponctuelle ou récurrente.

« Avec Shop Hopscotch, nous souhaitons renouveler notre manière de nous présenter, affirmer la transparence qui contribue à fidéliser nos clients et faire gagner du temps à ceux qui hésitent à nous rejoindre, ou n'ont pas en tête l'évolution de notre offre. Grâce à cette plateforme, chacun peut composer et anticiper le bouquet de services qui lui convient chez Hopscotch PR », explique Charles-Antoine Colomb, Managing Director d'Hopscotch PR.

« Avec Shop Hopscotch, qui s'écrit comme ça se prononce, la collaboration peut démarrer beaucoup plus vite, l'essentiel étant pour nous de composer la bonne équipe en fonction des besoins et de la culture du client. Le « chemistry meeting », qui valorise nos talents et notre culture d'agence, remplace ici le processus de compétition souvent très frustrant, et permet de nous concentrer sur la création de valeur pour nos clients, le tout avec un nom qu'on n'oublie pas ! », ajoute Cécile Granat, Managing Director d'Hopscotch PR.

Shop Hopscotch permet à chacun de composer son panier RP à travers une vingtaine d'offres et packs. Quel budget faut-il prévoir pour une plateforme de messages, un média training ou un accompagnement en social media ? Que propose Hopscotch pour aider une entreprise, une organisation, une institution à émerger dans les conversations ? Comment identifier, booster et protéger son capital relationnel par temps calme ou en situation de crise ? De l'analyse de gouvernance digitale à la note de recommandation risques RSE, de la plateforme de messages à la proposition de Radar réputationnel, du media training à l'organisation de talks, la vitrine Shop Hopscotch permet d'établir un contrat de confiance avec l'agence avant le premier rendez-vous, pour mieux se concentrer sur l'humain et la valeur conseil.