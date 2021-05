HOPSCOTCH Groupe : Rapport RSE – Exercice 2020

Des exemplaires du document d'enregistrement universel sont disponibles auprès de Hopscotch Groupe, 23-25 rue Notre Dame des Victoires, 75002 Paris, sur le site internet du Groupe : www.hopscotchgroupe.com et sur le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.org .

3.3.2. Sensibilisation de nos clients et prestataires .......................................................

3.3. Sensibiliser et former les parties-prenantes aux enjeux environnementaux .........

3.1. Eco-concevoir les événements et les campagnes....................................................

# RELIER LA PLANÈTE ET LES GÉNÉRATIONS FUTURES ................................

2.6. Dialogue interne et bien-être des équipes en temps de COVID...............................

2.2. Identifier les talents et accompagner les parcours ..................................................

1.5.4. Great Place to Work ............................................................................................

1.5. Les certifications et les labels ...................................................................................

1.4. Hopscotch GROUPE et les objectifs de développement durable............................

1.2. Les risques et les opportunités .................................................................................

des risques et opportunités ..............................................................................................

6.6. Précisions concernant la définition du Modèle d'affaires et du tableau

6.4. Contrôles internes et externes...................................................................................

6.3.1. Période et fréquence ...........................................................................................

5.1. Éthique et lutte contre la corruption au sein du Groupe Hopscotch.......................

4.6. Focus Innovation - All Wr !te......................................................................................

4.5. Soutenir des causes et des actions solidaires .........................................................

4.3. Accompagner les partenaires et les fournisseurs dans leur démarche de progrès

4.2.2. Accompagner les nouveaux usages numériques et la protection de la réputation42

4.2.1. Innover et créer des offres dédiées aux besoins de nos clients...........................

4.2. Accompagner la Société, nos clients et nos prestataires dans leur transition ......

En parallèle, nous avons réinventé notre organisation du travail pour assurer la continuité des missions tout en assurant la sécurité et le bien-être de nos collaborateurs. Nous avons profité des quelques événements que nous avons pu organiser en 2020 pour inventer co-définir avec Socotec des procédures permettant d'assurer la sécurité sanitaire de nos événements. Les résultats furent positifs puisqu'aucun de nos événements, y compris des gros événements publics comme la REF 2020 (ex Universités d'Eté du Medef) ou le 46ème Festival du Film Américain de Deauville ne se sont transformés en cluster. Dans le prolongement de cette initiative nous avons lancé avec Socotec la solution Meeting Ready pour garantir une sécurité sanitaire optimale. MEETING READY, c'est la sécurité des protocoles sanitaires stricts, et le suivi des mesures de prévention contre la Covid-19 (QHSE, hotline santé, évaluation en continu).

L'année 2020 a été particulièrement difficile pour les métiers de l'événement. En revanche, les relations publics, la communication digitale et l'International se sont bien maintenus. Avec nos offres diversifiées, nous avons démontré notre capacité de résilience et nous avons dû adapter notre politique RSE en priorisant le volet social et sanitaire. Malgré les aides mises à notre disposition par le gouvernement pour compenser la perte d'activité sur les métiers de l'événement, le manque de visibilité nous a obligés à prendre la décision très difficile de lancer un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (« PSE »). Toutes les dispositions à notre portée ont été prises pour accompagner le mieux possible une centaine de collaborateurs de ce plan.

Votre politique d'intégration des enjeux du développement durable a-t-elle été remise en cause lors de cette année de crise ?

Notre démarche de progrès a été lancée dès 2003. En 2010, nous avons formalisé notre politique RSE autour de sept enjeux et en 2019, nous avons intégré nos engagements sociétaux et environnementaux dans la stratégie du groupe à travers 5 piliers stratégiques. Le déploiement de cette politique s'effectue sous la forme d'un plan d'actions pilotées par des équipes dédiées. Nous avons défini des indicateurs clés qui nous permettent d'évaluer notre performance RSE. Chaque année nous sommes audités par KPMG et nous sommes fiers d'avoir obtenu la note 69/100 pour notre performance extra financière selon le barème Ecovadis.

entreprises et leurs équipes à distance et plus globalement avec l'ensemble de leurs publics.

Preuve de la continuité de notre démarche RSE, nos agences événementielles (Hopscotch Event et Sagarmatha) ont passé avec succès l'audit de BSI et ont été certifiées ISO 20121. Ce challenge a été possible car nous nous sommes appuyés sur les équipes pilotes du groupe travaillant selon cette norme depuis 2011.

Quelle sera la prochaine étape de votre démarche de progrès ?

Depuis 3 ans, nous sommes engagés dans une démarche de formalisation de notre mission. Celle-ci s'axe autour du développement de relations puissantes et durables entre l'entreprise et l'ensemble de ses publics : ce que l'on appelle le capital relationnel. Ce capital relationnel est l'un des ressorts majeurs de la vitalité de l'entreprise et de son aptitude à créer de la valeur.

On le voit particulièrement aujourd'hui, avec la crise de la COVID : les entreprises qui ont su pivoter et s'adapter sont celles qui ont trouvé des ressources auprès de leurs parties-prenantes. Le cadre de la transformation environnementale et sociale, qui est celui dans lequel se positionnent toutes les entreprises actuellement, demande une évolution à l'unisson de tout leur écosystème : on s'aperçoit que le meilleur atout pour la réussite de cette transformation est un capital relationnel préalable solide.

C'est ce troisième capital, avec le capital matériel et le capital immatériel, que nous cherchons aujourd'hui à faire connaître et à évaluer. Il confirme notre vision initiale de vouloir rassembler au sein d'une même agence tous les métiers et expertises permettant d'accompagner les organisations dans la gestion de leurs relations avec l'ensemble de leurs publics.

Pouvez-vous nous donner des précisions sur la méthode utilisée pour définir votre raison d'être ?

Depuis le début, nous avons réfléchi à notre raison d'être avec l'ambition d'inscrire notre démarche dans une réflexion plus globale au service de notre vision. Pour identifier et nourrir cette vision, nous avons opté pour une méthodologie collaborative afin d'assurer l'appropriation de l'ensemble des collaborateurs du groupe.

Les travaux ont commencé avec notre board constitué d'une cinquantaine de managers. Ensuite, la meilleure façon de susciter l'engagement autour de cette mission était de demander à nos collaborateurs ce qu'ils en pensaient et comment ils vivaient dans l'exercice de leur pratique au quotidien ce capital relationnel : comment ils le développaient auprès de leurs clients, comment ils l'inscrivaient dans la mutation digitale, ce qu'ils souhaitaient faire pour le développer….Le projet ALL WRITE est né de

cette volonté de partage auprès de tous, s'est présenté sous la forme de débats ouverts puis a évolué pendant la COVID sous celle d' un livre collaboratif sur la relation à l'ère COVID et post-COVID. Aujourd'hui, nous sommes dans l'étape finale de notre démarche et nous espérons présenter ce livre à la rentrée.