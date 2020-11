HOPSCOTCH : chute de l'activité trimestrielle

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le chiffre d’affaires consolidé d'Hopscotch a atteint 26,2 millions d’euros, et la marge brute s’est élevé à 12,8 millions d’euros au troisième trimestre, en repli de respectivement 46,9% et 20,5%. Sopexa est entrée dans le périmètre du groupe le 1er juillet 2019. Le groupe de conseil en communication indique qu'il peut compter sur le soutien des activités non événementielles, mais espère surtout une reprise progressive de ces métiers.De nouvelles offres hybrides ou 100% digitales ont été également développées avec succès, le groupe dispose désormais de 3 studios pleinement opérationnels en plein centre de Paris et est en capacité d'intervention en régions et à l'international grâce à son réseau intégré.Le groupe a annoncé un plan de sauvegarde de l'emploi concernant de 90 à 100 salariés, majoritairement liés aux métiers événementiels. Des économies substantielles ont été aussi engagées avec un plein effet sur 2021 : les baux de Sopexa et Heaven on été résiliés et les équipes sont accueillies dans le bâtiment principal, par exemple.