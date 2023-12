HOPSCOTCH Groupe figure parmi les 1ers groupes de communication événementielle français. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - conception et organisation d'événements : fêtes et spectacles, événements financiers, lancements de films et de nouveaux produits, festivals, etc. Le groupe développe également une activité d'organisation de congrès professionnels et de voyages d'affaires (voyages de presse, séminaires, formations, dîners croisières, etc.) et propose des prestations de relations publiques et de relations presse ; - communication et marketing numérique : promotion de ventes, animation de réseaux de distribution, développement de plans de communication (création de catalogues, d'argumentaires de vente), édition de supports de communication, etc. En outre, HOPSCOTCH Groupe développe une activité de production et de distribution de programmes TV et de contenus audiovisuels.

Secteur Publicité et marketing