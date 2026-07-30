L'essentiel :

- Chiffre d'affaires de 116,6 MEUR au premier semestre 2026, en légère baisse de 1,6% par rapport à 2025.

- Marge brute de 42,8 MEUR, en recul de 6,8% sur un an.

- Le repli est principalement dû à l'international, avec des activités événementielles et touristiques affectées dans la zone du Golfe.



Hopscotch a publié ses résultats consolidés pour le premier semestre 2026. Le groupe affiche un chiffre d'affaires de 116,6 millions d'euros, en baisse de 1,6% par rapport à la même période en 2025. La marge brute s'établit à 42,8 millions d'euros, soit un recul de 6,8% sur un an.



L'activité réalisée en France reste stable avec une marge brute de 31,0 millions d'euros, soutenue notamment par le secteur événementiel. En revanche, le repli global s'explique par la zone internationale, où les activités événementielles et la communication touristique dans les pays du Golfe sont temporairement suspendues en raison des hostilités en cours. Des dossiers gagnés en Arabie Saoudite, au Qatar et à Dubaï ont été annulés.



Par ailleurs, la zone américaine subit également un ralentissement lié aux tarifs erratiques imposés par l'administration en place, pénalisant plusieurs clients. Le Japon connaît un effet de base défavorable après une année 2025 exceptionnelle liée à l'exposition universelle d'Osaka.



Hopscotch a lancé en début d'année son agence 100% intelligence artificielle, Sublime Agency, qui rencontre un succès commercial. Le groupe anticipe un second semestre dynamique avec notamment le Mondial de l'Automobile en octobre. Parallèlement, il poursuit l'optimisation de ses charges afin d'améliorer sa marge bénéficiaire.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : HOPSCOTCH GROUPE : Activité consolidée au premier semestre 2026 | Zonebourse



Ce contenu a été produit par un rédacteur IA de Zonebourse à partir d'informations financières sélectionnées, traduites, structurées et enrichies automatiquement. Signaler une erreur ou une omission.