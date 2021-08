Hopscotch : croissance de 8% du CA au 1er semestre

Hopscotch Groupe annonce un chiffre d'affaires et une marge brute du premier semestre 2021 de respectivement 56,4 et 25,9 millions d'euros, affichant une reprise de 8% et de plus de 16% par rapport à la même période en 2020.



'Les évolutions trimestrielles ont été marquées à la fois par les effets de base provenant de l'an passé, mais aussi par l'intensification de l'activité au second trimestre', précise le groupe de conseil en communication.



Hopscotch ajoute bénéficier pleinement cette année des fortes mesures d'économies engagées dès 2020, qui abaissent son seuil bénéficiaire, et disposer encore à la veille de la trêve estivale d'une trésorerie autour de 45 millions d'euros.



