Insight, (re)BOOST, HopCAST : les 3 nouveaux leviers d'HOPSCOTCH PR pour les marques en quête d'accélération

HOPSCOTCH PR renforce son offre au service du Capital Relationnel

Hopscotch PR, dont les expertises métiers sont organisées autour de quatre grands piliers (Innovation, Corporate, Challenging Brands et Purposeful brands), annonce trois nouvelles offres pour accompagner la transformation des marques, des entreprises et des organisations. Conçues comme des accélérateurs de visibilité et de notoriété par trois séniors de l'agence, ces approches ont pour objectif d'activer le Capital Relationnel des clients d'Hopscotch PR : Insight répond à leurs enjeux autour de la raison d'être et des contenus, (re)BOOST favorise la (re)conquête d'audiences par des activations décalées et HopCAST réaffirme le leadership de l'agence sur les médias audiovisuels, en intégrant les nouveaux formats adaptés aux réseaux sociaux.

Dans le contexte de transformation des médias et des métiers de la communication, Hopscotch PR renforce ses fondamentaux au profit du Capital Relationnel de ses clients et confie à Sabine Doligé, Perrine Levassort et Alexia Poupard la mission nouvellement créée de Business Leaders. Toutes trois proposent dès le mois de juin un accompagnement sur mesure aux marques et aux organisations qui souhaitent tirer le meilleur parti de la relance, en complément de l'offre d'intelligence collective Str!ke pilotée par Laurence Malençon, Directrice de l'innovation d'Hopscotch.

« En 2020, nous avons favorisé la lisibilité de nos expertises à travers la mise en place d'une gouvernance centrée sur les enjeux de communication de nos clients. En créant les piliers Innovation, Corporate, Challenging Brands et Purposeful Brands, nous avons donné à nos Partners la mission d'intégrer leurs problématiques dans une logique de relation avec tous les publics, en écosystème. En 2021, nous approfondissons cet accompagnement en proposant à ceux qui le souhaitent des offres qui accompagnent le cycle de vie de la marque : de sa naissance à sa réinvention, avec toujours le souci de l'amplification sur des temps courts, mais aussi en « longue traîne » jusque dans les nouveaux formats comme le podcast », déclare Charles-Antoine Colomb, Managing Director d'Hopscotch PR.

« En cette période de réinvention, nous souhaitons à la fois donner l'opportunité à nos équipes de co-construire l'offre d'Hopscotch PR, et revendiquer plus que jamais la dimension conseil qui fait de nous des « designers d'écosystèmes ». Nous sommes convaincus que les RP sont au cœur des opportunités des entreprises et des marques dans un contexte d'incertitude. Par leur capacité à identifier, renforcer, protéger le Capital Relationnel, nos métiers favorisent la création de valeur effective et l'engagement dans des relations authentiques dans la durée. Ces nouvelles offres sont à la fois une proposition au marché et un geste managérial marqués par la période que nous vivons », précise Cécile Granat, Managing Director d'Hopscotch PR.

Les nouvelles 3 offres en quelques mots

Insight

Portée par Sabine Doligé, Senior Account Director au parcours corporate et contenus multi-acteurs, Insight est un accompagnement unique pour définir l'ADN d'une organisation et sa raison d'être pour pouvoir tisser des liens durables avec son écosystème et asseoir son leadership (storytelling affinitaire pour mobiliser ses parties prenantes, veille de tendances sociétales, nouveaux contenus…)

(re)BOOST

Imaginée par Perrine Levassort, Senior Account Director spécialiste des marques innovantes et des tactiques créatives, (re)BOOST est une offre dédiée aux marques qui souhaitent accélérer et intégrer de nouvelles conversations par des approches créatives, tactiques et en phase avec les enjeux sociétaux du moment (diagnostic conversationnel, activation partenariale, lancement sur une nouvelle plateforme sociale…).

HopCAST

Conçue par Alexia Poupard, Directrice historique de l'offre Broadcast d'Hopscotch PR, HopCAST se positionne comme le « broadcast augmenté » pour booster la visibilité des marques dans les médias radio tv et prendre la parole dans les nouveaux espaces médiatiques en intégrant dans les stratégies d'influence la puissance des nouvelles formes d'écriture (podcasts, Youtube, Twitch…) et les réseaux sociaux des animateurs radio et TV.