Horizon Bancorp, Inc. est une société holding bancaire. La société fournit une gamme de services bancaires dans le nord et le centre de l'Indiana et dans le sud et le centre du Michigan par l'intermédiaire de sa filiale, Horizon Bank (la Banque) et Horizon Risk Management, Inc. La société exerce ses activités dans le secteur de la banque commerciale. La Banque est une banque commerciale à service complet qui propose une gamme de services bancaires commerciaux et de détail et d'autres services liés à la banque, ainsi qu'un département de fiducie qui offre des services de fiducie et d'agence pour les entreprises et les particuliers, ainsi que des services de gestion des investissements. La Banque possède environ 71 bureaux à service complet. Sa filiale à 100 %, Horizon Risk Management, Inc. est une compagnie d'assurance captive. Son portefeuille de prêts se compose de prêts commerciaux, de prêts immobiliers, de prêts hypothécaires d'entrepôt et de prêts à la consommation. Les produits de dépôt de la Banque comprennent des dépôts à vue non rémunérés, des dépôts à vue rémunérés, des dépôts d'épargne, des dépôts sur le marché monétaire et des dépôts à terme.

Secteur Banques