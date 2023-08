Horizon Foods SJSC est un exportateur de bétail, de viande réfrigérée et congelée basé en Arabie Saoudite. La société est engagée dans la production, la fabrication, la transformation, la découpe, l'emballage et le façonnage de la viande et de la volaille, et sa principale activité est la fabrication de moules à shawarma. Les installations de la société comprennent des fermes, des granges, des abattoirs, ainsi qu'un contrôle de la chaîne d'approvisionnement et des technologies de l'information (TI). La société possède des succursales à Dammam et Al Hufuf.

Secteur Pêche et agriculture