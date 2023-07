Horizon Minerals Limited est une société basée en Australie, qui est un producteur d'or de niveau intermédiaire. La société produit de l'or avec des projets situés au cœur des champs aurifères de l'Australie occidentale. La société détient 100 % des intérêts dans des projets aurifères dans les régions de Kalgoorlie et Coolgardie, y compris le projet Boorara (507 000 onces) et 548 000 onces dans des projets satellites situés à proximité. Le projet Boorara est divisé en trois zones de projet, à savoir les gisements Royal (sud), Crown Jewel (centre) et Regal (nord). Le projet est situé à environ 10 kilomètres à l'est de la mine d'or Pit de Kalgoorlie, à la limite est de la ville de Kalgoorlie-Boulder, en Australie occidentale. La société contrôle un certain nombre de tenements prospectifs dans la région de Kalgoorlie, ces zones de projet comprenant la zone du projet Greater Boorara-Cannon, Lakewood, la zone du projet Binduli-Teal, Kalpini, Baden Powell, et windanya, Balagundi-Kanowna South et Black Flag.

Secteur Or