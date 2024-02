Horizon Oil Limited est une société pétrolière et gazière en amont basée en Australie. La société est engagée dans l'exploration, le développement et la production de pétrole. Elle exerce ses activités dans deux secteurs. Le secteur de l'exploration et du développement en Nouvelle-Zélande est impliqué dans le développement et la production de pétrole brut à partir du champ pétrolifère de Maari/Manaia, ainsi que dans l'exploration et l'évaluation des hydrocarbures au sein du permis. Le secteur de l'exploration et du développement en Chine participe au développement et à la production de pétrole brut à partir du bloc 22/12-WZ6-12, WZ12-8W et WZ12-8E, ainsi qu'à l'exploration et à l'évaluation des hydrocarbures dans le bloc 22/12. Le bloc 22/12 est situé dans le golfe de Beibu, en mer de Chine méridionale, par environ 40 mètres de profondeur. Les champs pétrolifères de Maari et Manaia sont situés dans le bassin de Taranaki, dans la mer de Tasmanie, à environ 80 kilomètres au large de la côte sud de Taranaki, en Nouvelle-Zélande, par environ 100 mètres de profondeur.