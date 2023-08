Horizon Acquisition Corporation I Corp. est une société à chèque en blanc. La société est constituée dans le but de réaliser une fusion, un échange d'actions, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. La société a l'intention de concentrer ses efforts sur l'identification d'entreprises dans le secteur des services financiers, en mettant l'accent sur les services financiers différenciés et les plates-formes adjacentes aux services financiers. La société n'a pas commencé ses activités et n'a pas généré de revenus.

Secteur -