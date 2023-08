Horizon Technology Finance Corporation est une société d'investissement à capital fixe non diversifiée. La société prête et investit dans des entreprises en phase de développement dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l'information et des services de santé et de la durabilité (secteurs cibles). L'objectif d'investissement de la société est de maximiser le rendement total de son portefeuille d'investissement en générant un revenu courant à partir des investissements en dette qu'elle effectue et une appréciation du capital à partir des bons de souscription qu'elle reçoit en effectuant de tels investissements en dette. Elle se concentre sur les investissements en dette garantie auprès de sociétés financées par du capital-risque et des fonds d'investissement privés et de sociétés cotées en bourse dans ses secteurs cibles. Son portefeuille d'investissements en dette se compose d'environ 45 investissements en dette. En plus de ses investissements en dette, la société détient des bons de souscription pour acheter des actions, principalement des actions privilégiées, dans environ 73 sociétés du portefeuille. Son conseiller en investissement est Horizon Technology Finance Management LLC.