Paris, le 15 septembre 2020

En K€ - non audités S1 2019 S1 2020 Var. % CA récurrent 1 639 1 548 -5,6% dont SaaS 873 896 +2,6% dont maintenance 766 652 -14,9% CA prestations de services 1 013 674 -33,5% CA négoce/licence (client serveur) 99 76 -23,2% Chiffre d'affaires 2 751 2 298 -16,5%

En K€ - non audités S1 2019 S1 2020 Var. % Prises de commandes 1 712 1 283 -25,1% dont part de récurrence 208 236 +13,5% Backlog 5 070 5 114 +0,8% dont part de récurrence 3 407 2 996 -12,1%

Le chiffre d'affaires consolidé (non audité) d'Horizontal Software s'élève au 1er semestre 2020 à 2 298 K€ contre 2 751 K€ au 1er semestre 2019, en repli de -16,5%. Ce niveau reflète l'impact de la crise sanitaire sur l'activité de la société et le déploiement de ses projets. Pour rappel, la Société a placé l'ensemble de ses collaborateurs en chômage partiel à 90% jusqu'au 31 mai 2020.

L'activité prestation de services est ainsi en repli marqué avec un chiffre d'affaires de 674 K€ contre 1 013 K€ au 1er semestre 2019 (-33,5%) ; les installations de logiciels sur les sites des clients ayant été suspendues pendant la période.

Le chiffre d'affaires récurrent ressort à -5,6% dû au repli de la maintenance qui poursuit sa baisse conformément à l'évolution du modèle de la société, alors que le chiffre d'affaires récurrent SaaS (vente de contrats packs) affiche une légère croissance (+2,6%).

Dans ce contexte, les prises de commandes au 30 juin 2020 s'élèvent à 1 283 K€ contre 1 712 K€ au 30 juin 2019 (-25,1%) avec toutefois une part plus importante de ventes de contrats packs (+13,5% de part de récurrence). En conséquence, le backlog[1] du 1er semestre 2020 se maintient à 5 114 K€ (dont 2 996 K€ de backlog récurrent et 2 118 K€ de prestations de services à facturer) contre 5070 K€ au 1er semestre 2019.

Les projets qui avaient été suspendus ont repris de façon très progressive à partir du mois de juin pour les collectivités territoriales et depuis début septembre pour les établissements de santé. Le Groupe a repris une activité plus normative à partir de septembre avec toutefois une organisation des équipes à distance plus importante. En conséquence, HSW anticipe un chiffre d'affaires annuel en léger repli par rapport à celui de l'an dernier. Les mesures de chômage partiel devraient limiter l'impact des charges sur l'EBITDA.

Perspectives : Offre publique d'achat par HSW Développement, filiale de Extens, et projet de retrait de la cote

La société a annoncé dans ses communiqués du 24 avril 2020 et du 12 juin 2020, un projet d'offre publique d'achat simplifiée initiée par HSW Développement, filiale d'Extens, visant la totalité des actions d'HSW, suivi d'un retrait obligatoire au prix de 0,85€ par action, puis relevé à 1,04€ par action (cf. communiqué de presse du 4 septembre 2020).

HSW Développement envisage de procéder au dépôt du projet d'offre auprès de l'AMF au cours des prochaines semaines, après délivrance de son rapport par ADVOLIS, expert indépendant nommé par la Société conformément aux articles 261-1-I 1°, 261-1-I 2°, 261-1-II et 261-1-1 I du Règlement Général de l'AMF et après avis motivé du Conseil d'Administration de Horizontal Software sur l'offre, avec pour objectif une ouverture de l'offre en octobre, sous réserve de la décision de conformité de l'AMF sur le projet et, en particulier, sur les conditions financières de l'offre.

La Société rappelle qu'HSW Développement détient à date 71,19% du capital et des droits de vote d'Horizontal Software.

A propos d'HORIZONTAL SOFTWARE



HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution logicielle innovante en mode SaaS. Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l'offre HSW adresse l'ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. En 2019, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 5,6 M€.

HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW)





Contact presse

Actus Finance & Communication

Nicolas Bouchez

nbouchez@actus.fr

01 53 67 36 74

Contact investisseurs

Actus Finance & Communication

Anne-Pauline Petureaux

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72

[1] Backlog total = comprend l'ensemble des commandes de toutes natures confondues (SaaS, maintenance, prestations et négoce/licence) et dont le chiffre d'affaires sera produit dans les 12 mois. Backlog récurrent = ensemble des contrats SaaS et maintenance en cours formant le chiffre d'affaires récurrent du Groupe sur 12 mois glissants.

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lGeeYpxraWyYlZubZphrZmFkZ26UmWPIlmeZm2Frk8mWmWxklW6VasiVZm9lnm5q

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64994-cas1_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews