Acccesso rachète une entreprise, Card Factory revoit ses perspectives à la hausse

Horizonte Minerals PLC - Développeur de projets de nickel au Brésil - Déclare que la ligne 1 du projet de nickel Araguaia est en bonne voie pour une production au premier trimestre 2024, avec plus de 50 % du programme de construction achevé à ce jour. Le projet reste dans les limites du budget, 90 % du capital total ayant été attribué au 31 mars. L'étude de faisabilité pour la ligne 2 d'Araguaia reste en bonne voie pour une publication au second semestre 2023, visant à doubler la production de nickel de 14 500 tonnes à 29 000 tonnes par an.

accesso Technology Group PLC - Fournisseur de logiciels pour les secteurs des loisirs, du divertissement et de la culture basé à Berkshire, en Angleterre - rachète le fournisseur canadien de solutions logicielles de pointe, spécifiquement adaptées aux besoins uniques de l'industrie du ski, Paradocs Mountain Software pour 10 millions USD. Steve Brown, directeur général d'accesso, déclare : "accesso est passionné par le service à l'industrie du ski, et l'intégration de l'expertise et de l'expérience spécifiques de Paradocs dans notre proposition est un puissant pas en avant pour répondre aux demandes technologiques uniques et en constante évolution du marché du ski en plein essor. L'ajout de cette solution contemporaine et puissante à notre proposition soutient l'engagement de longue date d'accesso à servir en tant que premier fournisseur de solutions de ski de l'industrie."

CleanTech Lithium PLC - Société d'exploration et de développement de lithium durable axée sur le Chili - Fournit des commentaires supplémentaires sur la stratégie nationale du Chili en matière de lithium, accueillant favorablement les propositions du gouvernement. Les propositions présentées sont axées sur le "partenariat" plutôt que sur la nationalisation. Elle affirme que ses actifs ne nécessiteront pas une participation majoritaire de l'État. Vendredi dernier, CleanTech a déclaré que le gouvernement chilien était "en accord avec la propre stratégie de [CleanTech Lithium], pour le développement durable du lithium grâce à la technologie d'extraction directe du lithium, combinée à l'énergie renouvelable, en coordination avec la région et la communauté locales". Le Chili envisage de nationaliser son industrie du lithium.

Card Factory PLC - détaillant de cartes de vœux, de cadeaux, d'emballages et de sacs basé à Wakefield, en Angleterre - prévoit un chiffre d'affaires de 463,4 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 janvier, soit une hausse de 27 % par rapport aux 364,4 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente, et un bénéfice avant impôts de 52 millions de livres sterling, multiplié par rapport aux 11,1 millions de livres sterling enregistrés l'année précédente. Le bénéfice devrait dépasser les attentes. Elle reporte ses résultats annuels au 3 mai, l'auditeur KPMG ayant besoin de plus de temps. Les résultats devaient être publiés mardi.

Insig AI PLC - Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars devrait être d'au moins 2 millions de livres sterling, dont 600 000 livres sterling provenant des activités liées à l'intelligence artificielle. Cela représente une croissance des ventes de 6 % pour l'unité Sport In Schools et de 60 % pour l'activité Insig AI. L'année en cours a commencé positivement avec l'attribution d'un nouveau client. Il prévoit que le chiffre d'affaires d'Insig AI sera d'au moins 1,4 million de livres sterling pour l'exercice 2024 et se dit "optimiste" quant à l'atteinte de la rentabilité opérationnelle pour l'exercice 2024. Elle annonce également que le président non exécutif Richard Bernstein deviendra président exécutif à partir du 1er juin. L'entreprise a levé 900 000 GBP grâce à la souscription de 5,3 millions d'actions à 17 pence chacune. Le président Richard Bernstein souscrit 874 509 actions au même prix. Reçoit également la dernière tranche de 100 000 GBP de la facilité de prêt convertible de Bernstein.

Caracal Gold PLC - Producteur d'or axé sur l'Afrique de l'Est - Prolonge de 13 mois le plan d'exploitation initial du gisement de Kilimapesa Hill pour la livraison de matériaux à haute teneur à l'usine de traitement. Nomination de la société pivot mining consultants pour la réalisation d'un plan minier indépendant et d'un calendrier d'exploitation pour Kilimapesa, y compris la zone à haute teneur. La société note que le débit quotidien moyen de matériaux à haute teneur est actuellement de 360, avec des teneurs quotidiennes moyennes allant de 3,15 grammes par tonne à 4,92 grammes par tonne en cours de traitement. Dit que l'exploration visant à définir le plein potentiel de la zone à haute teneur est en cours.

Seed Innovations Ltd - Investisseur coté sur l'AIM dans le domaine du cannabis médical, de la santé et du bien-être - Convertit 600 000 GBP d'obligations d'emprunt dans le cultivateur de cannabis médical Northern Leaf Ltd, basé à Jersey, à la suite de sa levée de fonds réussie de 3 millions de GBP avant l'introduction en bourse, avec une future introduction en bourse actuellement prévue pour cette année. Ces obligations représentent 2,2 % des capitaux propres élargis de Northern Leaf. La participation de Seed Innovations dans Northern Leaf est désormais évaluée à 960 000 GBP, ce qui représente une augmentation d'environ 60 %, y compris les intérêts courus, par rapport à l'investissement initial. Ed McDermott, directeur général de Seed Innovations, déclare : "En 2021, nous avons vu l'opportunité que représentait Northern Leaf, qui était la première entreprise à obtenir une licence britannique pour cultiver du cannabis médical en 22 ans, et nous avons participé à ce qui était un tour de table sursouscrit. Deux ans plus tard et avec les accréditations EU-GMP et GACP attendues prochainement, Northern Leaf est prête à réaliser ses premières ventes de produits cette année et a fait part de ses projets d'introduction en bourse. Cela représente un temps utile dans le développement de cette jeune entreprise de culture de cannabis médicinal, que nous avons été ravis de soutenir à ses débuts."

