(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants sur l'AIM à Londres mercredi.

----------

AIM - GAGNANTS

----------

Horizonte Minerals PLC, en hausse de 27% à 10 pence, fourchette de 12 mois 7,53p-172p. La société de développement de mines de nickel obtient un financement intérimaire de 20 millions USD de OMF Fund III (F) Ltd, La Mancha Investments Sarl et Glencore International AG. Le paquet comprend une facilité de prêt garantie de premier rang de 15 millions d'USD - avec 5 millions d'USD de chaque prêteur - et le déblocage de 5 millions d'USD d'OMF qui étaient auparavant réservés à la mine Vermelho. Les fonds seront utilisés pour faire avancer les "chantiers critiques" de son projet phare de nickel Araguaia au Brésil, ainsi que pour le fonds de roulement général. "Ce programme de financement témoigne de l'engagement des principaux actionnaires de la société à trouver une solution pour achever la construction du projet de nickel Araguaia. Nous travaillons activement avec nos actionnaires principaux et nos prêteurs de premier rang dans le but de débloquer une solution de financement au deuxième trimestre 2024", a déclaré Karim Nasr, PDG par intérim de la société.

----------

AIM - LOSERS

----------

Tern PLC, baisse de 24 % à 3,23 pence, fourchette de 12 mois 3,01 pence-11 pence. L'investisseur spécialisé dans le soutien aux entreprises technologiques de l'internet des objets en phase de démarrage annonce une levée de fonds de série B pour Device Authority Ltd, dans laquelle il détient une participation de 53,8 %. Device Authority accepte jusqu'à 7 millions de dollars de nouveaux investissements en capitaux propres de la part de Ten Eleven Ventures et 300 000 dollars de la part d'Alsop Louie Capital 3, par le biais de la conversion de prêts à court terme. La première tranche de la levée de fonds s'élève à 4 millions d'USD et devrait être achevée avant la fin de l'année, la seconde tranche étant subordonnée à l'obtention des autorisations britanniques. Tern indique qu'elle convertira 2,1 millions d'USD de notes de prêt convertibles en actions de la société. Device Authority remboursera en espèces 175 000 USD de prêts à court terme accordés par Tern, ainsi que les intérêts courus. Après la première tranche, la participation de Tern sera ramenée à 35,7 %, puis à 29,5 % après la deuxième tranche. "Si l'évaluation de la levée de fonds de Device Authority reflète les conditions actuelles du marché du capital-risque, nous pensons surtout qu'elle fournira la plate-forme de croissance qui permettra une évaluation supérieure à la sortie et un rendement nettement plus élevé pour les actionnaires de Tern à l'avenir", a déclaré Ian Ritchie, président du conseil d'administration de Tern.

----------

Mobile Streams PLC, baisse de 12% à 0,60 pence, fourchette de 12 mois 0,06 pence-0,16 pence. Le fournisseur de contenu mobile indique que sa perte avant impôts pour l'exercice clos le 30 juin s'est creusée à 3,8 millions de livres sterling, contre 2,5 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires passe de 1,0 million de livres sterling à 1,8 million de livres sterling, mais le coût des ventes passe de 572 000 livres sterling à 1,8 million de livres sterling, ce qui fait chuter la marge brute de l'entreprise de 44 % à 1 %. Cela reflète "l'inclusion d'importantes redevances initiales sur les revenus des contrats [de jetons non fongibles]", indique l'entreprise.

----------

