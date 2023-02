Horizonte Minerals attribue un contrat de services miniers pour un site de nickel au Brésil

(Alliance News) - Horizonte Minerals PLC a déclaré jeudi avoir attribué à la société minière brésilienne Fagundes Construcao e Mineracao un accord de services miniers de cinq ans pour son projet de nickel Araguaia, détenu à 100% au Brésil.

Le développeur des projets de nickel Araguaia et Vermelho, dans l'État de Para, au Brésil, a déclaré que la construction est en cours à Araguaia et que la première production devrait commencer au premier trimestre de 2024, le décapage devant commencer au début du deuxième trimestre de cette année.

Elle a déclaré que Fagundes avait de solides antécédents en matière de prestation de services miniers dans l'État du Para, tandis que le contrat de cinq ans est conforme aux hypothèses de coûts d'exploitation d'Horizonte Minerals énoncées dans son étude de faisabilité.

Le contrat est assorti d'une option de prolongation de cinq années supplémentaires et représente une autre étape clé de la réduction des risques, garantissant que les coûts d'exploitation se situeront dans le quartile inférieur de la courbe des coûts du nickel, a déclaré Horizonte Minerals.

Fagundes fournira une flotte minière composée de plus de 70 unités à tout moment, liée à la phase de la séquence minière et à la saisonnalité, a expliqué Horizonte Minerals, comprenant des marques leaders en termes de sécurité, de technologie embarquée, de performance et de fiabilité.

La flotte minière de base comprendra des pelles hydrauliques de 45 tonnes, des camions-bennes de 35 tonnes, des camions articulés de 28 tonnes et des chargeurs sur roues de 18 tonnes.

Horizonte Minerals a ajouté que tous les services fournis par Fagundes seront conformes à ses normes de santé, de sécurité et d'environnement, ainsi qu'à la législation en vigueur.

"Nous sommes heureux de travailler aux côtés de Fagundes, un entrepreneur minier de premier plan qui opère au Brésil depuis plus de 35 ans. Avec d'autres clients tels que Vale et Anglo American, ils sont un opérateur expérimenté avec de solides antécédents ", a déclaré Jeremy Martin, directeur général d'Horizonte Minerals.

"Les activités de construction à Araguaia continuent de se dérouler conformément au calendrier et au budget, avec le premier nickel attendu au [premier trimestre de] 2024. En franchissant chacune de nos étapes, nous continuons à nous rapprocher de la libération de la pleine valeur d'Araguaia, et plus largement de l'ensemble du portefeuille d'actifs de niveau 1 d'Horizonte, réalisant ainsi notre objectif de devenir un producteur de nickel à faible coût. "

Les actions d'Horizonte Minerals étaient en baisse de 0,2 % à 153,70 pence chacune à Londres jeudi en fin de matinée.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.