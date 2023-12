Horizonte Minerals Plc est une société de nickel basée au Royaume-Uni. La société se concentre sur le développement de deux projets de niveau 1 dans l'État de Para, au Brésil. Ses projets comprennent le projet Araguaia Nickel et le projet Vermelho Nickel-Cobalt. Le projet Araguaia Nickel, détenu à 100 %, est situé au sud du district minier de Carajas, dans l'État de Para, au nord du Brésil. Le projet comporte deux centres miniers principaux : Araguaia Nickel South (ANS) et Araguaia Nickel North (ANN). L'ANS abrite sept gisements : Pequizeiro, Baiao, Pequizeiro West, Jacutinga, Vila Oito East, Vila Oito West et Vila Oito, tandis que ANN abrite le gisement Vale do Sonhos. Le projet Vermelho Nickel-Cobalt, détenu à 100 %, est situé dans le district minier de Carajas, dans l'État de Para, au nord-est du Brésil. Les gisements de nickel de Vermelho sont constitués de deux collines appelées V1 et V2. Le projet Vermelho devrait produire 25 000 tonnes de nickel et 1 250 tonnes de cobalt pour approvisionner le marché des batteries de véhicules électriques.

Secteur Exploitations minières et métallurgie