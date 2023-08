(Alliance News) - Horizonte Minerals PLC a déclaré avoir embauché un directeur des opérations pour le projet de nickel Araguaia au Brésil.

La société de développement du nickel basée à Londres, qui possède deux projets au Brésil, a déclaré qu'elle avait embauché Fernando Marino, qui a plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie des ressources, avec une "solide expérience de la montée en puissance et de l'exploitation des opérations minières au Brésil".

Il a notamment travaillé dans diverses opérations minières pour Vale SA au Brésil, a déclaré Horizonte Minerals, y compris en tant que directeur des opérations à Onca Puma, une exploitation de ferronickel dans l'État brésilien de Para, à environ 250 kilomètres d'Araguaia.

"Pendant son séjour à Onca Puma, il a géré la phase initiale de montée en puissance et a ensuite apporté des améliorations à la conception originale du four en collaboration avec Hatch (le fournisseur du four d'Araguaia)", a déclaré la société.

"En outre, il a dirigé un examen complet des procédures d'exploitation, de maintenance et de sécurité, ce qui a permis d'atteindre une production annuelle record de 25 000 tonnes de nickel, sans aucun accident avec arrêt de travail.

Avant de rejoindre la société, Horizonte Minerals a également noté que Marino était directeur exécutif des opérations de Vale dans le secteur des métaux de base de l'Atlantique Sud, et qu'il dirigeait auparavant la mine et l'usine de cuivre de Salobo.

"Nous sommes heureux d'accueillir Fernando en tant que directeur des opérations pour le projet de nickel Araguaia, ce qui marque une étape importante pour Horizonte alors que nous nous préparons à mettre Araguaia en production, étant donné que la construction est maintenant achevée à environ 65%", a déclaré le directeur général Jeremy Martin.

"La vaste expérience de Fernando en matière de mise en service, de montée en production et d'exploitation de mines de nickel brésiliennes, associée à plus de 20 ans d'expérience en matière d'engagement des parties prenantes dans l'État du Para, sera inestimable à Araguaia et nous sommes impatients de travailler avec lui."

Les actions d'Horizonte Minerals étaient en baisse de 3,6 % à 133,00 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

