(Alliance News) - Horizonte Minerals PLC a annoncé lundi que Jeremy Martin, son cofondateur et directeur général, quittera ses fonctions, de même que le directeur financier Simon Retter.

La société de développement du nickel, basée à Londres, a indiqué qu'elle nommerait Karim Nasr au poste de directeur général par intérim. Nasr est associé gérant et co-chef des investissements de La Mancha Resource Capital LLP, qui conseille La Mancha Resource Fund SCSp, l'un des principaux actionnaires de la société. M. Nasr quittera son poste à La Mancha, a indiqué la société.

La compagnie a noté que les changements au sein du conseil d'administration surviennent alors qu'elle poursuit ses discussions en vue d'une solution de financement pour son projet Araguaia Nickel. Les actions ont chuté plus tôt ce mois-ci, car la société a réduit la construction sur le site alors qu'elle cherche un financement pour couvrir les augmentations de coûts d'au moins 35 %.

La société a indiqué que le président intérimaire non exécutif William Fisher et le directeur non exécutif Owen Bavinton se retireront également.

Horizonte a également proposé de nommer Paul Smith, membre du conseil d'administration, au poste de président, et Maryse Belanger, présidente d'IAMGOLD Corp, au poste de directeur des opérations par intérim.

Le directeur non exécutif John MacKenzie a déclaré : "Tout d'abord, nous souhaitons remercier Jeremy pour son leadership et ses contributions à la société. Jeremy est l'un des directeurs fondateurs d'Horizonte et dirige l'entreprise depuis 2010. Nous lui sommes reconnaissants de son dévouement à l'entreprise et lui souhaitons bonne chance pour l'avenir.

"Je suis heureux d'accueillir Karim Nasr en tant que directeur général par intérim. Karim est un dirigeant très respecté et c'est tout à l'honneur d'Horizonte que de pouvoir faire appel à quelqu'un de son calibre. Le conseil d'administration est reconnaissant à Karim d'avoir accepté de diriger l'entreprise dans le cadre de ce processus de financement et de restructuration.

Les actions d'Horizonte ont augmenté de 2,6 % à 9,85 pence chacune lundi matin à Londres.

