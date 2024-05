Hormel Foods Corporation est un groupe agroalimentaire organisé autour de 2 familles de produits : - produits périssables (70,3% du CA) : viandes fraîches, produits réfrigérés et surgelés à base de viande de boeuf et de porc, etc. ; - produits de longue conservation (29,7%) : produits d'épicerie, viandes en conserve, noix, ragoûts, tortillas, sauces, chips, complements alimentaires, etc. 95,1% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Transformation des aliments