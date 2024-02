Le fabricant de beurre de cacahuètes Skippy, Hormel Foods, a dépassé les prévisions de ventes et de bénéfices du premier trimestre jeudi, grâce à la bonne tenue de la demande pour ses produits carnés à prix élevé et ses plats cuisinés.

Les volumes globaux de Hormel Foods ont augmenté de 4 % au cours du trimestre, pour des produits tels que la salsa Chi-Chi's et le bacon Hormel Natural Choice, entre autres, car de plus en plus de consommateurs préfèrent préparer leurs repas à la maison.

Les actions de la société basée à Austin, dans le Minnesota, qui ont chuté de près de 30 % l'année dernière, étaient en hausse d'environ 6 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Au début du mois, son grand rival, Tyson Foods, a également fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires.

hausse

des ventes, la demande étant restée stable dans le secteur de la viande de porc.

Pour le premier trimestre, Hormel Foods a enregistré des ventes nettes de 3 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient en moyenne qu'elles s'élevaient à 2,91 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Une augmentation significative des prix au cours des trimestres précédents et des ventes plus élevées ont aidé le propriétaire de la marque de viande en conserve Spam à protéger ses marges de la hausse des coûts des matières premières.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 41 cents par action pour le trimestre clos le 28 janvier, contre 33 cents par action estimés par les analystes.

Toutefois, le propriétaire de la marque de dinde Jennie-O réaffirme ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, reflétant une baisse significative d'une année sur l'autre sur les marchés de la dinde entière. (Reportage d'Anuja Bharat Mistry à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid)