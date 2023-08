Certains grands producteurs de porcs américains qui ont dépensé de l'argent pour se conformer à une loi californienne exigeant plus d'espace vital pour certains animaux d'élevage sont tièdes face à la législation proposée au Congrès américain qui annulerait la loi de l'État.

Le National Pork Producers Council (NPPC), l'association professionnelle de l'industrie porcine, soutient le Ending Agricultural Trade Suppression (EATS) Act, un projet de loi présenté par le sénateur américain Roger Marshall et le représentant Ashley Hinson qui limiterait la capacité des États à réglementer les produits agricoles vendus à l'intérieur de leurs frontières.

Les législateurs ont déclaré que leur objectif était en partie d'annuler la proposition 12 de la Californie, qui interdit la vente dans l'État de viande de porc, de veau et d'œufs provenant d'animaux dont les conditions d'hébergement ne répondent pas à certaines normes.

Mais Clemens Food Group, le cinquième transformateur de viande de porc du pays, a déclaré qu'il ne soutenait pas la loi EATS. D'autres grands producteurs comme Hormel, Smithfield et Tyson ont déclaré publiquement qu'ils avaient l'intention de se conformer à la loi californienne lorsqu'elle entrera en vigueur le 1er janvier.

Le NPPC a combattu la proposition 12 depuis qu'elle a été adoptée par une initiative électorale en 2018. En mai, le groupe de pression a perdu un procès contre la loi devant la Cour suprême des États-Unis.

Le groupe a dépensé 780 000 dollars entre avril et fin juin pour faire du lobbying sur des questions incluant la loi EATS, selon les dépôts publics.

Les groupes de protection des animaux affirment que la proposition 12 est nécessaire parce que certaines truies et poules sont logées dans des cages si petites qu'elles ne peuvent pas se retourner.

Bryan Humphreys, directeur général du NPPC, a déclaré à Reuters dans un courriel que la loi n'améliorerait pas le bien-être des animaux, qu'elle augmenterait les coûts pour les producteurs de porcs et qu'elle pourrait conduire à des restrictions plus "idéologiques" au niveau des États.

Certaines entreprises de production de porc et d'œufs ont toutefois déjà investi dans la mise en conformité d'une partie de leur production avec la proposition 12.

Clemens, membre du NPPC, a investi du capital et du temps pour moderniser ses installations et former ses éleveurs afin qu'ils se conforment à la loi, a déclaré Chris Carey, directeur de l'exploitation.

"En fin de compte, nous ne pensons pas que la loi EATS soit en phase avec les progrès réalisés en matière de bien-être animal", a déclaré M. Carey.

Environ un tiers de l'industrie des œufs est également déjà en conformité, a déclaré Brian Moscogiuri, stratège commercial mondial chez le fournisseur d'œufs Eggs Unlimited.

Hormel Foods, Smithfield Foods et Tyson Foods n'ont pas répondu aux questions concernant la loi EATS.

Selon Galina Hale, professeur d'économie à l'université de Californie-Santa Cruz, si la loi EATS est adoptée, les entreprises alimentaires pourraient perdre la possibilité de différencier leurs produits sur le marché et de pratiquer des prix plus élevés.

Le projet de loi pourrait également annuler plus d'un millier de réglementations étatiques et locales en matière de santé publique et de sécurité, en raison de sa formulation générale, selon un rapport du programme Animal Law & Policy de l'école de droit de Harvard.

"Chaque aspect de cette loi sera contesté par l'une ou l'autre partie", a déclaré Chris Green, directeur exécutif du programme.

PORCS EN PÂTURE

Si la proposition 12 est adoptée, l'élevage de porcs pourrait ressembler à l'exploitation de Randy Hutton Jr. à Chestertown, dans le Maryland, une ville rurale située sur la côte est de l'État.

Hutton Jr. élève des porcs pour Niman Ranch, une filiale de l'entreprise de viande Purdue Farms qui vante ses normes élevées en matière de bien-être animal. Ses truies gestantes sont gardées dans un pâturage clôturé, plutôt que dans les caisses de gestation courantes dans les élevages de porcs en claustration, et disposent d'au moins 35 mètres carrés chacune pour se déplacer, a-t-il déclaré à Reuters lors d'une récente visite.

Niman Ranch s'oppose à la loi EATS. L'ensemble de ses 750 éleveurs respectent la proposition 12, a déclaré Kerri McClimen, vice-président chargé de la communication.

Hutton Jr. a déclaré qu'il était attiré par l'élevage de truies dans les pâturages parce que cela coûtait moins cher que la construction d'une étable de confinement, qui peut coûter jusqu'à 700 000 dollars.

"Nous étions à la recherche d'une plus grande diversification", a-t-il déclaré. "C'était abordable. (Reportage de Leah Douglas ; Rédaction de David Gregorio)