WDH : Hornbach prolonge le contrat de sa directrice financière récemment entrée en fonction

(Correction d'une faute de frappe dans le titre : amtierender)

BORNHEIM (dpa-AFX) - Le département financier du groupe Hornbach continuera d'être dirigé par Karin Dohm, ancienne cadre de la Deutsche Bank, au-delà de l'année en cours. "Les conseils de surveillance de Hornbach Baumarkt AG et de Hornbach Management AG ont prolongé la nomination de Karin Dohm au poste de membre du directoire et de directrice financière des deux sociétés au-delà du 31 décembre 2023, pour une durée de cinq ans", a annoncé Hornbach vendredi soir à Bornheim. Dohm a rejoint le groupe Hornbach en 2021 et travaillait auparavant pour la Deutsche Bank. Hornbach Management AG est l'associé personnellement responsable de Hornbach Holding AG & Co. KGaA, cotée au SDax, et gère également les affaires de la holding cotée en bourse./zb/he