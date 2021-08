Hornbach Suisse prévoit l'ouverture de nouvelles filiales en Suisse

Zurich (awp) - La chaîne de marchés du bricolage Hornbach Suisse veut poursuivre sa croissance. D'ici l'automne, elle ouvrira une nouvelle filiale à Sirnach, dans le canton de Thurgovie. Dans une interview aux journaux de CH-Media, le patron Alessandro Pellegrino de Hornbach Suisse a précisé que le groupe prévoit d'atteindre 14 filiales en Suisse.

Cela prendra toutefois un certain temps, selon M. Pellegrini. L'objectif sera réalisé dans 10 à 15 ans. La construction d'une nouvelle filiale en Suisse est très complexe. Les procédures d'autorisation prennent beaucoup de temps. Pour qu'une filiale ouvre, il faut prévoir de 4 à 5 ans.

La branche du bricolage a connu une forte croissance avec la crise du coronavirus et elle évolue à un niveau élevé actuellement. Le chiffre d'affaires des marchés Hornbach a augmenté de 15% l'an dernier en Suisse. L'entreprise ne donne pas de chiffre concret "mais nous sommes satisfaits".

Les affaires devraient connaître un certain tassement, selon M. Pellegrini, car les gens s'intéressent à nouveau à d'autres choses comme les vacances à l'étranger plutôt qu'au bricolage et au jardin. Hornbach le ressent légèrement actuellement. Selon des déclarations de fin juin, le groupe Hornbach table cette année sur une légère progression du chiffre d'affaires.

La suite dépendra de l'évolution de la pandémie. M. Pellegrini estime toutefois que la branche a réussi à déclencher quelque chose dans les esprits et le plaisir du bricolage à la maison ne va pas disparaître de sitôt.

Le commerce en ligne est devenu un concurrent plus virulent pour la branche et, avec la reprise de Jumbo par Coop, un nouveau concurrent avec plus de 100 filiales fait son apparition.

