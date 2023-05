Berenberg abaisse la note de Hornbach Holding à 'Hold' et l'objectif à 90 euros

HAMBOURG (dpa-AFX Broker) - La banque privée Berenberg a dégradé Hornbach Holding de "acheter" à "conserver" et a abaissé son objectif de cours de 125 à 90 euros. L'analyste Benjamin Thielmann a justifié son évaluation plus négative de l'action par les perspectives de résultats plus sombres que prévu de la holding de bricolage. Les chiffres détaillés pour l'exercice 2022/23 ont été conformes aux données de référence provisoires, écrit-il dans une étude publiée lundi./edh/tih

Publication de l'étude originale : 19.05.2023 / 16:02 / GMT

Première diffusion de l'étude originale : date non précisée dans l'étude / heure non précisée dans l'étude / fuseau horaire non précisé dans l'étude.

