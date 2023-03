La hausse des coûts pèse sur les bénéfices du groupe de bricolage Hornbach

BORNHEIM (dpa-AFX) - Le groupe de bricolage Hornbach a nettement souffert de l'inflation et de la pression sur les coûts au cours de l'exercice 2022/2023. Le chiffre d'affaires du groupe a certes augmenté de 6,6% sur les douze mois à fin février, sur la base de chiffres provisoires, pour atteindre près de 6,3 milliards d'euros, a annoncé jeudi Hornbach Holding, coté sur le SDax à Bornheim, en Rhénanie-Palatinat. Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit ajusté), corrigé des éléments non opérationnels, s'est toutefois effondré d'un cinquième à 290 millions d'euros. Le groupe s'attendait à une baisse de cet ordre de grandeur.

Outre l'inflation et la hausse des coûts d'approvisionnement, l'augmentation des dépenses liées aux employés a pesé sur le résultat. L'année précédente, Hornbach avait en revanche largement profité de la pandémie de Corona, les gens ayant découvert l'envie de rénover en se retirant chez eux, et avait annoncé un bénéfice d'exploitation ajusté de 363 millions d'euros. Au cours de l'exercice qui vient de s'achever, le résultat était toutefois encore supérieur de 28% à celui de l'exercice 2019/20, malgré le recul.

Alfred Hornbach, le patron de Hornbach Management AG, tire ses espoirs de la demande toujours élevée en articles de bricolage. Hornbach Management AG est l'associé personnellement responsable de Hornbach Holding AG & Co. KGaA et gère également les activités de la holding cotée en bourse.

Le conseil d'administration publiera le 16 mai de plus amples détails sur l'exercice clos, ainsi que des perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfices./ngu/jsl/stw/jha/