Hornbach Holding AG & Co. KGaA, anciennement Hornbach Holding AG, est une société holding du groupe Hornbach basée en Allemagne. Par l'intermédiaire de ses filiales, la société est principalement engagée dans le commerce du bâtiment, la fabrication d'éléments de construction et les industries de la construction. Ses filiales comprennent Hornbach Baumarkt AG, une filiale détenue majoritairement qui exploite des mégastores de bricolage et des centres de jardinage ; Hornbach Baustoff Union GmbH, une filiale détenue à 100 % qui est active dans le secteur des marchands de matériaux de construction et vend des matériaux de construction ; et Hornbach Immobilien AG, une filiale détenue à 100 % qui possède le portefeuille immobilier des propriétés commerciales utilisées par les unités d'exploitation du groupe Hornbach. En Europe, la société est active en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en République tchèque, au Luxembourg, en Suisse, en Suède, en Slovaquie, en Roumanie et en France.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage