Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants de l'AIM à Londres ce lundi.

AIM - GAGNANTS

EnSilica PLC, en hausse de 22% à 62 pence, fourchette de 12 mois 29p-103p. Le concepteur et fournisseur de semi-conducteurs annonce que son chiffre d'affaires a augmenté de 12 % pour atteindre 9,6 millions de livres sterling au cours du semestre clos le 30 novembre, contre 8,6 millions de livres sterling un an plus tôt. La perte avant impôts se creuse, passant de 202 000 GBP à 309 000 GBP. L'entreprise évoque un "début solide" pour le second semestre de son exercice, avec des recettes d'approvisionnement engagées d'environ 73 millions USD et un pipeline d'opportunités actuellement évalué à environ 512 millions GBP, ce qui étaye les attentes de l'entreprise pour l'exercice 2024. "Nous sommes ravis des progrès opérationnels continus réalisés au cours de la période, en particulier de la quantité et de la qualité des contrats remportés auprès d'entreprises de divers secteurs. Cela témoigne de l'expertise de notre équipe, qui se concentre sur la croissance de l'entreprise et aide EnSilica à réaliser ses ambitions stratégiques ", a déclaré le PDG Ian Lankshear.

Hornby PLC, en hausse de 27% à 35p, fourchette de 12 mois 14p-41,2p. La société de modélisme ferroviaire ajoute à la hausse de 33% de vendredi. Ceci après que le propriétaire de Sports Direct, Frasers Group PLC, ait augmenté sa participation dans Hornby, en achetant 11,1 millions d'actions supplémentaires. Vendredi, Frasers détenait désormais 15,2 millions d'actions Hornby, soit 8,9 % de la société.

AIM - PERDANTS

Uru Metals Ltd, baisse de 27% à 55p, fourchette de 12 mois 50p-230p. La société d'exploration et de développement minéral qui compte le projet de nickel Zebedelia en Afrique du Sud comme actif phare a déclaré que son président non exécutif, Jay Viera, a démissionné avec effet immédiat. Aucune explication n'a été fournie quant au départ soudain de M. Viera. Le directeur non exécutif Kyle Appleby a accepté de reprendre le rôle. Uru tiendra son assemblée générale annuelle le 22 mars.

Base Resources Ltd, baisse de 21% à 5,7 pence, fourchette de 12 mois 5,15 pence-15 pence. Le producteur et développeur africain de sables minéraux publie ses résultats pour les six mois se terminant le 31 décembre, décidant de renoncer à un dividende intérimaire pour conserver le flux de trésorerie. Le chiffre d'affaires chute brutalement à 73,1 millions USD, contre 126,6 millions USD l'année précédente, et le bénéfice avant impôt s'effondre à 9,5 millions USD, contre 64,8 millions USD. Notes Les prix moyens des produits obtenus ont chuté de 4 % pour le rutile, de 9 % pour l'ilménite et de 18 % pour le zircon par rapport à l'année précédente. "Les opérations de Kwale ont une fois de plus fonctionné conformément aux prévisions, mais comme il ne reste que des gisements à faible teneur, les volumes de production et de vente ont été plus faibles, comme prévu. Malgré cela, et la baisse des conditions du marché pour nos produits, les opérations de Kwale ont continué à fonctionner de manière rentable et à générer un flux de trésorerie positif, avec des préparations pour l'après-mine après décembre 2024 qui se déroulent en parallèle", a déclaré le directeur général Tim Carstens. La mine de sables minéraux de Kwale, au Kenya, est le seul actif productif de Base à l'heure actuelle. La société ne verse pas de dividende intérimaire afin de conserver des liquidités pour la progression du projet Toliara à Madagascar.

