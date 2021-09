L'entreprise britannique Hornby craint les perturbations portuaires malgré un carnet de commandes bien rempli.

Le fabricant de jouets Hornby, dont les produits comprennent les trains Thomas the Tank engine, a averti mercredi que les problèmes d'approvisionnement actuels en Grande-Bretagne pourraient nuire à sa saison de Noël cruciale, malgré un carnet de commandes nettement plus élevé.

En décembre dernier, Hornby, qui fabrique également des modèles réduits de voitures et d'avions, a dû interrompre toutes les commandes de clients hors du Royaume-Uni pendant la période des fêtes, en raison de l'incertitude entourant le Brexit. Cette année, les chaînes d'approvisionnement au Royaume-Uni sont mises à rude épreuve en raison d'une pénurie de travailleurs, notamment de chauffeurs routiers.

"Notre carnet de commandes en cours est très solide et sensiblement plus élevé qu'il y a un an, cependant le timing est tout ce qui compte quand il s'agit de Noël et nous sommes conscients que les perturbations potentielles de l'approvisionnement dans les ports continuent", a déclaré Hornby.

L'entreprise britannique, qui a transféré toute sa production en Chine en 1995, a déclaré que les ventes pour les cinq mois jusqu'au 31 août étaient légèrement inférieures à celles de l'année précédente, mais qu'elles étaient conformes à ses attentes et que l'activité commençait à revenir aux modèles pré-pandémiques.

La société avait annoncé une perte moins importante pour l'exercice clos le 31 mars. L'issue de la période de Noël déterminera les résultats de cette année. (Reportage de Chris Peters et Muvija M à Bengaluru ; Montage d'Elaine Hardcastle)